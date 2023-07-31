李奧納多為戲全裸 竟被嫌「尺寸」沒尺度大

李奧納多狄卡皮歐年輕時光靠長相就迷倒一堆少女。（路透資料照片）

演員拍裸戲本是為劇情需要而犧牲，不料卻在網路發達的年代，造成自己困擾。由於眾多色情網站以男女星在片中的裸露畫面為號召，看似一晃而過的鏡頭，被拿來定格檢視，大牌們的身體隱私 也無所遁形。到現在還能跟一堆年輕嫩妹開趴尋歡的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、健壯胸肌曾引起粉絲熱烈討論的前「007」丹尼爾克雷格（Daniel Craig），過去正面裸露的鏡頭被挖出來之後，尺寸卻被評為「後段班」。

李奧納多狄卡皮歐在「全蝕狂愛」（Total Eclipse）中扮演性格不羈的年輕詩人，和比自己年長還有妻子的前輩展開同性激戀，一幕在屋頂上正面全裸的畫面堪稱從影以來尺度最大的表演，可惜尺寸沒有和尺度一樣驚人，但他後來憑「羅密歐+茱麗葉」（Romeo and Juliet）、「鐵達尼號」（Titanic）變成全球少女的夢中情人，俊秀的長相彌補了沒有「天賦異稟」的缺憾，桃花還是朵朵開。

李奧納多狄卡皮歐在「全蝕狂愛」的全裸鏡頭，讓他慘被消遣為「小小鳥」。（取材自fanpop）

丹尼爾克雷格尚未成為007前，拍片尺度也很放得開，男男戀、與中年媽媽的姐弟戀之類內容都敢演，不過他的胸肌比「重點」更顯威猛，也在情色網站中的男星尺寸榜排名偏後面的，龐德 片中他僅需要穿著性感泳褲走出水面，展現優點又藏拙，果然為他的演藝行情大加分。 丹尼爾克雷格的上半身肌肉健壯，成為性感偶像。（取材自imdb）