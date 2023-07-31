梅根懷疑隱私被曝 傳絕交貝克漢夫婦
英國哈利王子（Prince Harry）之妻梅根（Meghan Markle）不管怎麼被酸民與媒體攻擊，永遠是話題焦點，近日最愛修理她的死對頭「每日郵報」驚曝她和全英知名度高到僅次於皇室一家的大衛（David Beckham）與維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）夫婦失和，彼此恐怕很難再當朋友，最佳證明就是貝克漢家的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）在美國和億萬千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）的婚禮，哈利和梅根都未受邀也不見人影，「每日郵報」稱貝克漢夫婦不滿被認為私自對外爆出許多關於哈利和梅根的隱私細節，和他們在電話上大吵，友情已經回不去。
想當初梅根與哈利的皇家婚禮，大衛與維多莉亞貝克漢都還受邀出席，是頗受矚目的來賓，哪知道友誼撐不了幾年就已不復存。「每日郵報」諷刺梅根很會結交對己有利的名人，可是上位之後就很把他們拋在一邊，去尋找更新、更有幫助的新朋友，貝克漢夫婦不會是被她這樣對待的第一個苦主，她的老爸（Thomas Markle）更早以前就被她「放生」，而她現在的新朋友是美國演藝界一群重量級的人物像是歐普拉（Oprah Winfrey）、CBS名嘴蓋兒金、好萊塢經紀界中的傳奇人物阿里等，她們像是她的親衛隊，始終把她保護的不錯。
奇的是，梅根在美國演藝界卻顯得「有行無市」，近日她過往的代表作—影集「無照律師」（Suits）在美國的Netflix締造超熱收視反應，雖然該劇是以男主角的戲為主，外界都認定有不少觀眾因為她更增加收看的興趣，證明她絕對有可觀的號召力，只是她過去與哈利槓上英國皇室，被貼上太多負面標籤，以至於影響到廠商找她合作的意願，無怪乎有皇室專家嘲諷她現在應該很後悔過去太愛放砲，自食苦果，現在也只能低調、不要再針對英國皇室，看看能否再讓廠商把好的案子交給她。
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