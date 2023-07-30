獨立電影「自由之聲」破1.4億票房 緊追芭比、奧本海默

「自由之聲」以黑馬之姿，票房總收入緊追芭比、奧本海默之後。(Angel Studios)

美國獨立電影「自由之聲」(Sound of Freedom)異軍突起，票房收入已超過1.4億美元，目前在7月電影票房統計排行第三，僅次於商業大片「芭比 」、「奧本海默 」，該片在美國國內票房告捷後，將從下個月開始在國際院線上映。

「自由之聲」是疫情後首部光靠著美國境內票房，就突破1億美元里程碑的獨立電影；該片預算僅1450萬美元，如今票房收入已是成本的十倍。

去年獲得奧斯卡獎 的「媽的多重宇宙 」也衝破了1億美元的票房紀錄，但其中6300萬美元的收入來自國際票房。

有趣的是，「自由之聲」的好成績，幾乎是單靠口耳相傳及網路評論；在各家媒體為「芭比」、「奧本海默」大作宣傳時，就有不少影迷在新聞底下留言：為何不提「自由之聲」？甚至有影迷認為主流院線有意打壓該片。

「自由之聲」講述一名聯邦特工如何從跨國人口販子手中拯救被賣為性交易的孩童，由吉姆·卡維佐(Jim Caviezel)、蜜拉·索維諾(Mira Sorvino)和比爾·坎普(Bill Camp)主演。

該片的猶他州Angel Studios表示，「自由之聲」將在8月後陸續於南非、澳洲 、紐西蘭、英國、愛爾蘭和南美多國放映。

影片來源：YouTube Angel Studios