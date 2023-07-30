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落差大 阿湯哥「捍衛戰士」去年救票房 今年「不可能的任務」恐賠錢

記者蘇詠智／綜合報導
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國意外冷淡的賣座反應，引起各方討論。（取材自IMDb）
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國意外冷淡的賣座反應，引起各方討論。（取材自IMDb）

正當全美歡慶「Barbie芭比」（Barbie）與「奧本海默」（Oppenheimer）一起創下年度最火熱的看片風潮、成為難以忽視的文化現象之際，被這兩部片狠狠拉下票房冠軍王座的湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）至今遠不如預期的賣座表現，也引起討論。

很多人不解為何去年湯姆克魯斯才以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）成為美國票房救世主，夯到連年底上映的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）在北美都無法奪走其第一名的榮銜，他被各方譽為「好萊塢最後一位真正的巨星」，結果一年之後「不可能的任務：致命清算 第一章」別說票房超越上一集，連本來以為不可能會輸給「奧本海默」，現在看來恐怕都會落後一大段距離，更因為整部片成本高達近3億美元，極有可能要讓派拉蒙影片賠上一筆。

綜合不少人的意見，「不可能的任務：致命清算 第一章」檔期安排的有問題，才只和「Barbie芭比」與「奧本海默」隔一周，就算有好口碑也很難不被這兩部新的強片拉走一大堆觀眾。然而檔期很早就已經定下來，「Barbie芭比」與「奧本海默」熱潮差不多到7月初才燒起來，兩部片出奇威猛的賣座表現，根本沒多少人能事先猜到。

也有認為「不可能的任務」系列對現今青少年而言已經是個老、不夠熟悉的片集，沒有馬上進戲院的吸引力，由於主要針對年長觀眾，而他們在疫情後仍然對於走進戲院不如疫情前有動力，不少人在等著之後上影音平台在家欣賞，才會讓「致命清算 第一章」的美國票房顯得欲振乏力。

有的網友則認為，「不可能的任務：致命清算 第一章」儘管娛樂性不俗，並沒有很多的新鮮感，都是傳統的諜報動作片元素，且和前幾集的風格大同小異，觀眾遲早要感到疲乏，只是剛好這一集又碰上「Barbie芭比」與「奧本海默」這種難得一見的大狂潮，不幸中箭落馬。北美的反應冷淡，讓這部片想有機會回本必須靠美國以外的票房，無奈中國的反應也比上一集差很多，至今上片兩周多，僅賣出3.2億人民幣。反觀也到了羅馬出外景，美國影評差很多、北美觀眾口碑也略遜一籌（B+）的「玩命關頭 X」（Fast X），中國賣到9.8億人民幣，全球累計7億美元，「不可能的任務：致命清算 第一章」目前被認為想要全球賣破6億美元都很拚。

現在看來，台灣、南韓、日本等地還是最挺湯姆克魯斯的這部新片，不過美國的表現無法光靠這幾個地區彌補，雪上加霜的是，湯姆克魯斯接下來還有「不可能的任務：致命清算 第二章」要推出，第一章沒有賣好，對第二章的成績必然會有影響，他此刻心情恐怕不會太好。

奧本海默 芭比 湯姆克魯斯

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