落差大 阿湯哥「捍衛戰士」去年救票房 今年「不可能的任務」恐賠錢

「不可能的任務:致命清算 第一章」美國意外冷淡的賣座反應,引起各方討論。(取材自IMDb)

正當全美歡慶「Barbie芭比 」(Barbie)與「奧本海默 」(Oppenheimer)一起創下年度最火熱的看片風潮、成為難以忽視的文化現象之際,被這兩部片狠狠拉下票房冠軍王座的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)至今遠不如預期的賣座表現,也引起討論。

很多人不解為何去年湯姆克魯斯才以「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)成為美國票房救世主,夯到連年底上映的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)在北美都無法奪走其第一名的榮銜,他被各方譽為「好萊塢最後一位真正的巨星」,結果一年之後「不可能的任務:致命清算 第一章」別說票房超越上一集,連本來以為不可能會輸給「奧本海默」,現在看來恐怕都會落後一大段距離,更因為整部片成本高達近3億美元,極有可能要讓派拉蒙影片賠上一筆。

綜合不少人的意見,「不可能的任務:致命清算 第一章」檔期安排的有問題,才只和「Barbie芭比」與「奧本海默」隔一周,就算有好口碑也很難不被這兩部新的強片拉走一大堆觀眾。然而檔期很早就已經定下來,「Barbie芭比」與「奧本海默」熱潮差不多到7月初才燒起來,兩部片出奇威猛的賣座表現,根本沒多少人能事先猜到。

也有認為「不可能的任務」系列對現今青少年而言已經是個老、不夠熟悉的片集,沒有馬上進戲院的吸引力,由於主要針對年長觀眾,而他們在疫情後仍然對於走進戲院不如疫情前有動力,不少人在等著之後上影音平台在家欣賞,才會讓「致命清算 第一章」的美國票房顯得欲振乏力。

有的網友則認為,「不可能的任務:致命清算 第一章」儘管娛樂性不俗,並沒有很多的新鮮感,都是傳統的諜報動作片元素,且和前幾集的風格大同小異,觀眾遲早要感到疲乏,只是剛好這一集又碰上「Barbie芭比」與「奧本海默」這種難得一見的大狂潮,不幸中箭落馬。北美的反應冷淡,讓這部片想有機會回本必須靠美國以外的票房,無奈中國的反應也比上一集差很多,至今上片兩周多,僅賣出3.2億人民幣。反觀也到了羅馬出外景,美國影評差很多、北美觀眾口碑也略遜一籌(B+)的「玩命關頭 X」(Fast X),中國賣到9.8億人民幣,全球累計7億美元,「不可能的任務:致命清算 第一章」目前被認為想要全球賣破6億美元都很拚。

現在看來,台灣、南韓、日本等地還是最挺湯姆克魯斯的這部新片,不過美國的表現無法光靠這幾個地區彌補,雪上加霜的是,湯姆克魯斯接下來還有「不可能的任務:致命清算 第二章」要推出,第一章沒有賣好,對第二章的成績必然會有影響,他此刻心情恐怕不會太好。