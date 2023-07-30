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造訪迪士尼樂園近40次 潔美李寇蒂斯懷念「幽靈公館」

記者陳建嘉／綜合報導
潔美李蔻蒂斯在「幽靈公館」裡扮演困在水晶球裡的女巫。（圖：迪士尼提供）
潔美李蔻蒂斯在「幽靈公館」裡扮演困在水晶球裡的女巫。（圖：迪士尼提供）

迪士尼驚嚇喜劇新片「幽靈公館」（Haunted Mansion），靈感來自於1969年首次對外開放的迪士尼主題樂園知名遊樂景點「幽靈公館」，同時這也是華特迪士尼親自設計的最後一個遊樂設施。雖然不是首度改編成電影，但新版處處充滿驚喜特效、被喻為「會讓觀眾嚇到又大笑」的電影。

該片由好萊塢新銳導演賈斯汀西米昂（ Justin Simien）執導，不僅找來「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）團隊製作滿滿的驚嚇特效，還網羅包括「萬惡城市」（Sin City）羅莎瑞道森（Rosario Dawson）、「逃出絕命鎮」（Get Out）拉基斯史坦費爾德（Lakeith Lee Stanfield）、「博物館驚魂夜」（Night at the Museum）歐文威爾森（Owen Wilson）、今年以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）拿下奧斯卡女配角的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、「小飛象」（Dumbo）丹尼德維托（Danny DeVito）、「魔比斯」（Morbius）傑瑞德雷托（Jared Leto）等堅強陣容，一字排開氣勢相當驚人。

電影敘述一位單親媽媽帶著兒子搬進具有古老歷史的紐奧良豪宅，但很快她便發現，豪宅裡不是只有人而已，還有多達999個鬼魂。為了擺脫這些超自然靈體，她開始求助各種專家，有牧師、通靈者、超自然專家、甚至是歷史學家，於是由各路人馬組成驅魔大隊，就在鬧鬼豪宅裡展開人鬼對決。

而在迪士尼樂園裡的「幽靈公館」，雖不用讓遊客在豪宅裡打鬼，卻是樂園裡54年屹立不搖的遊樂設施。遊客只需乘坐遊園車，就可見到各種古怪、甚至會盯著你不放的壁畫，還有在餐廳裡翩翩起舞的各類鬼魂、以及有著許多會歌唱幽靈的墓地，當然宅邸裡各式復古的擺設，也讓這趟旅程驚喜不斷。

在片中扮演靈媒里歐塔夫人的潔美李蒄蒂斯日前受訪就表示，她至今為止造訪迪士尼樂園多達3、40次，「我小時候就常去『幽靈公館』，人們會排隊進入等著被嚇，這就是一種懷舊之情，你看，我已經65歲了，我卻依舊記得第一次坐上遊園車的興奮感，迪士尼就是有這種魔力，而能夠改編成電影，也表示這些情感是特別的」。

迪士尼 主題樂園 媽的多重宇宙

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