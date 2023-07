造訪迪士尼樂園近40次 潔美李寇蒂斯懷念「幽靈公館」

潔美李蔻蒂斯在「幽靈公館」裡扮演困在水晶球裡的女巫。(圖:迪士尼提供)

迪士尼 驚嚇喜劇新片「幽靈公館」(Haunted Mansion),靈感來自於1969年首次對外開放的迪士尼主題樂園 知名遊樂景點「幽靈公館」,同時這也是華特迪士尼親自設計的最後一個遊樂設施。雖然不是首度改編成電影,但新版處處充滿驚喜特效、被喻為「會讓觀眾嚇到又大笑」的電影。

該片由好萊塢新銳導演賈斯汀西米昂( Justin Simien)執導,不僅找來「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)團隊製作滿滿的驚嚇特效,還網羅包括「萬惡城市」(Sin City)羅莎瑞道森(Rosario Dawson)、「逃出絕命鎮」(Get Out)拉基斯史坦費爾德(Lakeith Lee Stanfield)、「博物館驚魂夜」(Night at the Museum)歐文威爾森(Owen Wilson)、今年以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)拿下奧斯卡女配角的潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、「小飛象」(Dumbo)丹尼德維托(Danny DeVito)、「魔比斯」(Morbius)傑瑞德雷托(Jared Leto)等堅強陣容,一字排開氣勢相當驚人。

電影敘述一位單親媽媽帶著兒子搬進具有古老歷史的紐奧良豪宅,但很快她便發現,豪宅裡不是只有人而已,還有多達999個鬼魂。為了擺脫這些超自然靈體,她開始求助各種專家,有牧師、通靈者、超自然專家、甚至是歷史學家,於是由各路人馬組成驅魔大隊,就在鬧鬼豪宅裡展開人鬼對決。

而在迪士尼樂園裡的「幽靈公館」,雖不用讓遊客在豪宅裡打鬼,卻是樂園裡54年屹立不搖的遊樂設施。遊客只需乘坐遊園車,就可見到各種古怪、甚至會盯著你不放的壁畫,還有在餐廳裡翩翩起舞的各類鬼魂、以及有著許多會歌唱幽靈的墓地,當然宅邸裡各式復古的擺設,也讓這趟旅程驚喜不斷。

在片中扮演靈媒里歐塔夫人的潔美李蒄蒂斯日前受訪就表示,她至今為止造訪迪士尼樂園多達3、40次,「我小時候就常去『幽靈公館』,人們會排隊進入等著被嚇,這就是一種懷舊之情,你看,我已經65歲了,我卻依舊記得第一次坐上遊園車的興奮感,迪士尼就是有這種魔力,而能夠改編成電影,也表示這些情感是特別的」。