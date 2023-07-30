狄卡皮歐新女友？ 辣模妮蘭基爾否認：我和他的好友交往

英籍印度裔模特兒妮蘭基爾被懷疑是影壇天王的最新緋聞女友。（取材自Instagram=)

永遠的單身漢李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），雖然打死不結婚，卻放寬了女友年齡上限，現在也可以和一些27、8歲的女生玩在一起，不像過去只要25歲以上一律不考慮，或是像上一任卡蜜拉莫隆尼（Camila Morrone），滿25歲就傳分手。最近他很常被拍到和英籍印度 裔的模特兒妮蘭基爾（Neelam Gill）一起跑趴，或是在法國的海邊玩水，外界盛傳妮蘭就是他的最新女友，她在社群網站 上也被網友逼問，乾脆主動發文，將彼此的關係一次講清楚。

李奧納多狄卡皮歐不想被定下來，身旁換過一個又一個年輕嫩妹。（路透資料照片）

現年28歲的妮蘭基爾一劈頭就否認：「我要澄清傳聞，我不是李奧納多狄卡皮歐的新女友，其實我現在正和他的好友認真交往中，已經好幾個月了，為什麼我們常被拍到一起現身同個場合，是因為我在陪我的愛人，我希望這樣能夠停止一切的錯誤揣測。」妮蘭並沒透露自己交往中的對象是誰，大家只能從李奧納多身旁的一群友人們去猜測。當然，這也可能是障眼法，事實真相外界還是不得而知。

過去幾個月來，李奧納多狄卡皮歐最常被連結在一起的緋聞 女友除了妮蘭基爾外，還有吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），兩人一度走得非常近，被揭露彼此期望的方向不同而分道揚鑣後，卻又藕斷絲連，盛傳他們之間同意這是一段不用太認真的開放式關係，因此各自還可以跟其他對象見面，但又有傳這段感情有可能會變得很認真，結果李奧納多又跟不同的年輕嫩妹到處玩透透，更讓人對他的感情世界愈看愈迷惘。