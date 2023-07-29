觀影說劇／晨間直播秀第3季 安妮斯頓、薇斯朋有新對手

瑞絲薇絲朋再度於「晨間直播秀」扮演女強人。（圖：Apple TV+提供）

瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）和珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Anniston）主演並共同擔任監製的Apple TV+ 熱門影集「晨間直播秀」（The Morning Show）第3季，釋出最新預告，兩大巨星再次展開精彩交鋒，每個角色更顯得別有居心，各自擁有不同的動機與野心，有人渴望成就大事業，有人意圖揭發所有的秘密，而也有人企圖毀掉這一切。

珍妮佛安妮斯頓回歸主演「晨間直播秀」第3季。（圖：Apple TV+提供）

喬漢姆將是「晨間直播秀」第3季的全新勁敵。（圖：Apple TV+提供）

自從第一季的#Metoo風波、第二季將觸角延伸到疫情 ，第三季則讓「廣告狂人」（Mad Men）喬漢姆(Jon Hamm)登場，在預告中說出「你需要一個奇蹟，我提供你一條生命線」，據傳他將扮演氣勢高漲的投資者、媒體人，將會為UBA的高收視率節目「晨間直播秀」掀起一陣波瀾，故事將繼續揭露媒體產業的複雜與陰暗面，這場張力十足的權力遊戲即將拉開序幕。回歸的陣容還包含艾美獎 得主比利庫達普（Billy Crudup）、金球獎 得主「法庭女王」（The Good Wife）茱莉安娜瑪格里（Julianna Margulies）斯等超強卡司，這一回「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)、「廣告狂人」金球獎得主喬漢姆預計將會是本季要角。