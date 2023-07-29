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李奧納多狄卡皮歐最新女友？28歲辣模揭露真實關係

記者蘇詠智／即時報導
妮蘭基爾自己發文澄清，現在已有男友，並非外界所認為的那一位。（路透資料照片）
妮蘭基爾自己發文澄清，現在已有男友，並非外界所認為的那一位。（路透資料照片）

永遠的單身漢李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），雖然打死不結婚，卻放寬了女友年齡上限，現在也可以和一些27、8歲的女生玩在一起，不像過去只要25歲以上一律不考慮，或是像上一任卡蜜拉莫隆尼（Camila Morrone），滿25歲就傳分手。最近他很常被拍到和英籍印度裔的模特兒妮蘭基爾（Neelam Gill）一起跑趴，或是在法國的海邊玩水，外界盛傳妮蘭就是他的最新女友，她在社群網站上也被網友逼問，乾脆主動發文，將彼此的關係一次講清楚。

李奧納多狄卡皮歐不想被定下來，身旁換過一個又一個年輕嫩妹。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐不想被定下來，身旁換過一個又一個年輕嫩妹。（路透資料照片）

現年28歲的妮蘭基爾劈頭就否認：「我要澄清傳聞，我不是李奧納多狄卡皮歐的新女友，其實我現在正和他的好友認真交往中，已經好幾個月了，為什麼我們常被拍到一起現身同個場合，是因為我在陪我的愛人，我希望這樣能夠停止一切的錯誤揣測。」妮蘭並沒透露自己交往中的對象是誰，大家只能從李奧納多身旁的一群友人們去猜測。當然，這也可能是障眼法，事實真相外界還是不得而知。

英籍印度裔模特兒妮蘭基爾被懷疑是影星李奧納多狄卡皮歐的最新緋聞女友。（取材自In...
英籍印度裔模特兒妮蘭基爾被懷疑是影星李奧納多狄卡皮歐的最新緋聞女友。（取材自Instagram）

過去幾個月來，李奧納多狄卡皮歐最常被連結在一起的緋聞女友除了妮蘭基爾外，還有名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），兩人一度走得非常近，被揭露彼此期望的方向不同而分道揚鑣後，卻又藕斷絲連，盛傳他們之間同意這是一段不用太認真的開放式關係，因此各自還可以跟其他對象見面，但又有傳這段感情有可能會變得很認真，結果李奧納多又跟不同的年輕嫩妹到處玩透透，更讓人對他的感情世界愈看愈迷惘。

社群網站 印度 緋聞

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