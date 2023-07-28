碧昂絲金屬片遮3點 網酸：最差服裝

碧昂絲的這身造型被冠上「最差服裝」稱號。（取材自Instagram）

國際巨星碧昂絲 （Beyoncé）日前正在舉行「Renaissance World Tour 文藝復興世界巡迴演唱會」，陸續行經歐洲、北美等地開唱。除了舞台設計與表演呈現，天后也在服裝造型下足了功夫，不僅找來Loewe、FENDI、紀梵希等高端品牌打造專屬戰袍，甚至也親自參與設計。

碧昂絲日前於個人Instagram分享演唱會側拍照，其中一套銀色緊身衣服裝立刻引起網友注意，直呼意義不明且兒童不宜，甚至被冠上「最差服裝」稱號。

碧昂絲在芝加哥 巡演時穿上由MARINE SERRE特別訂製的銀色半月緊身裝，正面有許多金屬鐵鍊搭配圓片遮住三點，她頭戴同色系禮帽、腳穿黑色細跟靴，整體看起來十分有氣勢。

不過也許是遮住三點的金屬圓片設計太過突出，不少人都誤認為她激凸，紛紛表示這樣的舞台裝造型太過前衛，容易令人產生遐想。