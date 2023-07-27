凱文史貝西贏#MeToo官司 有望如強尼戴普東山再起

奧斯卡影帝凱文史貝西在倫敦被控性侵案，陪審團26日宣判無罪。（Getty Images）

專家表示，被控伸狼爪的好萊塢 影星凱文史貝西（Kevin Spacey）在法律戰贏得最新一起勝利後，有可能讓他演藝生涯重回高峰，即使製片公司得在他出入的片場做些防範措施。

法新社報導，身揹9項性侵 指控的凱文史貝西今天在英國獲判無罪，而今天正好也是他64歲生日，他在聞判後流下男兒淚。凱文史貝西曾獲頒奧斯卡金像獎，以電影「美國心玫瑰情」（American Beauty）和影集「紙牌屋」（House of Cards）聞名。

庭審期間，凱文史貝西作證表示，他最初於2017年被控性侵時，正值「#我也是」（#MeToo）運動巔峰，他的工作、聲譽和一切「都在短短幾天之內」毀於一旦。

專替名人打官司的律師梅契爾（Christopher Melcher）表示，凱文史貝西還有刑事官司懸而未決，現階段仍是片商「拒絕往來」的對象，但本週判決改變了一切。

梅契爾指出，如同好萊塢典型作風，一切都免不了向「錢」看，凱文史貝西人氣依舊居高不下，在倫敦庭審期間，影迷每天都現身場外給他支持。

梅契爾告訴法新社：「沒有任何選角決定是出於仁慈。一定會有賺錢的慾望。」

除了英國法院今天的判決，美國紐約法院不到1年前也撤銷針對凱文史貝西的不當性行為官司，麻州法院2019年同樣做出撤銷類似指控的決定。

雖然凱文史貝西贏了法律戰，但由於多人出面指控，赤裸裸揭露了種種不堪或令人不安的細節，凱文史貝西個人聲譽恐已大受影響。

梅契爾指出，凱文史貝西揹負的大量指控，可能會引發好萊塢製片公司在法律責任方面的顧慮，特別是因為提出指控的人大多也是演員同行。

他說，製片公司對過去的各項指控一清二楚，因此只要一有新指控，「不論真假，他們都會有更大的責任要保護好同劇演員和劇組」。

梅契爾建議，未來合約可以禁止凱文史貝西與同劇演員及劇組在社交上互動，或在電影拍攝期間在凱文史貝西身邊指派一名「行為監督人」。

不過根據危機公關公司「紅榕樹」（Red Banyan）執行長尼爾曼（Evan Nierman）說法，凱文史貝西審判的「細節只有少數人在關注」。

多數觀眾「只會記得一個重點，也就是，他是清白的」。

男星強尼戴普（Johnny Depp）去年打贏前妻安柏赫德（Amber Heard）提出的誹謗官司，他最新電影「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry）今年獲選為坎城影展 開幕片，獲得影迷熱烈迴響，他也依然是迪奧（Dior）香水代言人。

梅契爾說，和強尼戴普一樣，凱文史貝西的形象在部分影迷心中甚至會更加提升，因為這些影迷欽佩兩人「為了心中的真理堅持到底」。