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趁熱拍「芭比2」？導演葛莉塔潔薇：暫無意願

記者陳建嘉／綜合報導
「Barbie芭比」全球熱賣。（圖：華納兄弟提供）
「Barbie芭比」全球熱賣。（圖：華納兄弟提供）

浪漫奇幻喜劇「Barbie芭比」（Barbie）票房熱賣，全球首周票房更突破3.37億美元，讓曾執導「淑女鳥」（Lady Bird）、「她們」（Little Women）的導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）聲勢更上一層樓，由於電影有望突破10億美元，成為今年最賣座電影之一，相信片商華納兄弟絕不會錯過良機再拍續集，不過葛莉塔目前則沒太大意願。

葛莉塔接受「紐約時報」訪問時，首先表示很開心這幾天待在紐約，只要在電影院附近都能看到一群穿著粉紅色衣服的人去看「芭比」，讓她覺得製作團隊的苦心終於被肯定，但能否執導續集，她則沒有太多想法，「此時此刻就是我擁有的一切，其實每次拍完電影，我都會有這種感覺，像是永遠不會拍另一部，因為我想做的一切都做到了」，葛莉塔並說她不想粉碎任何人的希望，但在這當下，她拍攝續集的機會完全是零。

雖然電影好評不斷，更激發觀眾對於性別歧視、兩性平權的看法，但也引來不少保守派人士抨擊，不過葛莉塔認為無論是否喜歡這部電影，都希望大家能當作是參加一場盛大的粉紅派對，「希望每個人都能享受其中，讓我們帶來一些慰藉」。

芭比 電影院 紐約時報

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