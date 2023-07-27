演員罷工拖累 「驚奇隊長2」恐延檔

布麗拉森回歸演出「驚奇隊長2」是今年下半年的漫威重頭戲。（圖：迪士尼提供）

漫威 特效強片「驚奇隊長2」（The Marvels）聲勢浩大，再展不可思議的驚奇女力，除了3位女主角布麗拉森（Brie Larson）、「驚奇少女」（Ms. Marvel）伊曼維拉尼（Iman Vellani）以及「汪達煥是」（WandaVision）泰娜帕麗斯（Teyonah Parris）共同組隊，南韓男神朴敘俊也將有特別演出，但近期受到演員工會罷工 影響，已有電影決定延期上映，外媒「彭博社」更猜測「驚奇隊長2」可能也會延期，但不少外媒皆樂觀表示該片應會準時在11月上檔。

受到演員工會罷工影響，擁有工會成員身分的好萊塢 明星皆不可以宣傳電影，讓「不可能的任務8」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two）、「死侍3」（Deadpool 3）、「猛毒3」（Venom 3）紛紛停拍，相當倚賴明星陣容的「驚奇隊長2」可能會受影響，先前漫威影業執行長凱文費吉還對此狀況公開表示「令人失望」，才讓「彭博社」認為將會延期。

不過另有「The Direct」報導指出，「驚奇隊長2」如期上映的可能性較大，主要是因為片商已經開始宣傳，前幾天也才公布正式版預告，再加上漫威後續又有不少電影要推出，不太可能會讓「驚奇隊長2」延期，但另有媒體指出漫威明年暑假大片「死侍3」頂多只能先停拍一個月，倘若罷工活動仍持續，該片延期的可能性會提高不少。