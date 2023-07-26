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王菲翻唱過她的歌…56歲搖滾天后驚傳離世 1年多前才痛失愛子

記者陳建嘉／即時報導
辛妮歐康諾被證實已經過世，享年56歲。（路透資料照片）
辛妮歐康諾被證實已經過世，享年56歲。（路透資料照片）

愛爾蘭女歌手辛妮歐康諾（Sinead O'Connor）因為曾翻唱「王子」的「Nothing Compares 2 U」走紅全世界，多首金曲都曾被華語天后王菲、順子翻唱過，根據英國、愛爾蘭媒體26日報導，她已經離世，享年56歲，家人也證實這項噩耗。

根據「BBC」報導，辛妮的家人發表聲明：「我們心懷強烈悲痛宣布，我們深愛的辛妮歐康諾已經逝世。她的家人和朋友悲痛欲絕，並要求在這個非常艱難的時刻維護隱私。」辛妮近年來深受精神疾病所苦，包括雙相情緒障礙症，而她多年來一直對抗這樣的疾病，也曾公開談論自己的精神狀況，去年她的兒子謝恩自殺身亡，得年僅17歲，曾讓她公開表示悲慟不已。

來源：YouTube

辛妮不只唱紅「Nothing Compares 2 U」，另有「I Want Your (Hands on Me)」、「Fire on Babylon」以及「I Believe In You」等歌曲，她一向作風大膽直率，早在90年代初期就因為抗議羅馬天主教的性虐待醜聞，公開撕毀教宗若望保祿二世的照片，引發當時保守民眾激烈抗議，而後在2018年改信伊斯蘭教。

不過，辛妮7月初才在社群網站宣布，正在製作明年將推出的新專輯，不只將在2024年展開澳洲和紐西蘭巡演，2025年也計畫到歐洲、美國和其它地區演出，似乎藉由音樂療癒傷痛，如今卻已離開人世，讓歌迷無比唏噓。

澳洲 社群網站 教宗

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