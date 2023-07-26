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威尼斯競賽片出爐 好萊塢明星恐缺席

記者蘇詠智╱綜合報導
艾瑪史東（左）與馬克魯法洛新片打進本屆威尼斯影展正式競賽。(取材自IMDb)
艾瑪史東（左）與馬克魯法洛新片打進本屆威尼斯影展正式競賽。(取材自IMDb)

即將在8月底展開的本年度威尼斯影展，主要競賽單元片單出爐。雖然美國演員工會正在鬧罷工，美國片卻沒有缺席，包括艾瑪史東(Emma Stone)、布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)等的新作都獲選角逐最佳影片金獅獎，然而他們能否被通融出席影展活動？還沒人敢打包票。

今年主要競賽單元名導雲集，盧貝松(Luc Besson)描述男孩和狗的關係新作「DogMan」、布萊德利庫柏自導自演的音樂家李奧納德伯恩斯坦生平電影「Maestro」、蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)執導的「貓王」遺孀普莉西拉普里斯萊(Priscilla Presley)電影「Priscilla」、艾瑪史東的「Poor Things」、大衛林區(David Lynch)的Netflix新片「The Killer」、日本名導濱口龍介「Evil Does Not Exist」等將要一較高低。

非競賽片項目也有伍迪艾倫(Woody Allen)在法國拍攝的「Coup de chance」，羅曼波蘭斯基(Roman Polanski)的新作「The Palace」，他們的影迷絕對大呼過癮。

然而影展上若沒了大牌紅星，也會變得黯淡，各方都等著瞧威尼斯影展如何客服好萊塢A咖恐缺席這個大缺憾。這之中布萊德利庫柏，不但是片子的男主角也是導演，讓他左右為難，若只以導演身分去站台，又怕被演員工會懲處，可是身為創作者，也不太能放著片子不聞不問，實在是痛苦的掙扎。

倘若好萊塢大牌全都被卡住，威尼斯影展官方準備強打歐洲影人，讓地主好好的發揮優勢。至於今年的主要競賽沒有華語片，卻會頒終身成就獎給梁朝偉，香港導演楊凡的舊作「三画二郎情」入選經典單元，舒淇則是主要競賽評審之一，華人話題不會缺席。

布萊德利庫柏自導自演關於音樂家伯恩斯坦的新片，將角逐威尼斯影展金獅獎。(取材自I...
布萊德利庫柏自導自演關於音樂家伯恩斯坦的新片，將角逐威尼斯影展金獅獎。(取材自IMDb)

影展 好萊塢 梁朝偉

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