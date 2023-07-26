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好萊塢大片兩樣情 玩命關頭太貴難回本 芭比成本1億有望賺

記者蘇詠智、陳建嘉╱綜合報導
「玩命關頭X」是今夏最貴大片，成本高達3億美元。(圖：UIP提供)
「玩命關頭X」是今夏最貴大片，成本高達3億美元。(圖：UIP提供)

今夏好萊塢大片造價昂貴，「玩命關頭X」(Fast X)3.4億美元甚至擠進「史上成本最高巨片」前10名，也因而拉高回本的門檻，過去幾年新冠肺炎疫情，讓片子拍拍停停，是罪魁禍首。

提到「破紀錄成本巨片」代表，一般人耳熟能詳的「鐵達尼號」(Titanic)、「水世界」(Waterworld)等，經過幣值換算後，已被近年來的大片超越，目前最貴影片冠軍是「Star Wars：原力覺醒」(Star Wars: The Force Awakens)成本相當於今日的5.5億美元，好在光北美票房就破9億美元，還是大賺。

今夏除「玩命關頭X」外，「印第安納瓊斯：命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)與「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible-Dead Reckoning- Part One)成本都超過2.9億美元，全球要賣破7億美元（扣除宣傳成本，片商、戲院對半分帳）才有可能賺錢，還不如成本在1億多美元的「Barbie芭比」、「奧本海默」(Oppenheimer)有機會大賺。

「芭比」全球首周票房突破3.37億美元，製作團隊不但以最高規格打造「芭比樂園」，無論是芭比屋、服裝或歌舞場面都極用心，1.45億美金的成本讓每個擁有過「芭比」的女孩們美夢成真；更在行銷下足苦心，男主角萊恩葛斯林隔空送吉他給「防彈少年團」成員朴智旻，成功在網路上製造新一波話題。

就連同周對打的「奧本海默」男主角席尼墨菲(Cillian Murphy)接受「Cinefilos」訪問時，都主動透露如果「芭比」拍續集，他很樂意飾演新加入的「肯尼」。

「Barbie芭比」成本約1億美元，有機會大賺。(圖：華納兄弟提供)
「Barbie芭比」成本約1億美元，有機會大賺。(圖：華納兄弟提供)

芭比 奧本海默 疫情

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