好萊塢大片兩樣情 玩命關頭太貴難回本 芭比成本1億有望賺

「玩命關頭X」是今夏最貴大片,成本高達3億美元。(圖:UIP提供)

今夏好萊塢大片造價昂貴,「玩命關頭X」(Fast X)3.4億美元甚至擠進「史上成本最高巨片」前10名,也因而拉高回本的門檻,過去幾年新冠肺炎疫情 ,讓片子拍拍停停,是罪魁禍首。

提到「破紀錄成本巨片」代表,一般人耳熟能詳的「鐵達尼號」(Titanic)、「水世界」(Waterworld)等,經過幣值換算後,已被近年來的大片超越,目前最貴影片冠軍是「Star Wars:原力覺醒」(Star Wars: The Force Awakens)成本相當於今日的5.5億美元,好在光北美票房就破9億美元,還是大賺。

今夏除「玩命關頭X」外,「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)與「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible-Dead Reckoning- Part One)成本都超過2.9億美元,全球要賣破7億美元(扣除宣傳成本,片商、戲院對半分帳)才有可能賺錢,還不如成本在1億多美元的「Barbie芭比 」、「奧本海默 」(Oppenheimer)有機會大賺。

「芭比」全球首周票房突破3.37億美元,製作團隊不但以最高規格打造「芭比樂園」,無論是芭比屋、服裝或歌舞場面都極用心,1.45億美金的成本讓每個擁有過「芭比」的女孩們美夢成真;更在行銷下足苦心,男主角萊恩葛斯林隔空送吉他給「防彈少年團」成員朴智旻,成功在網路上製造新一波話題。