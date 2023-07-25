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50年前經典角色回歸 「大法師：信徒」預告超恐怖

記者陳建嘉／即時報導
「大法師：信徒」將於今年10月登場。（取材自YouTube）
「大法師：信徒」將於今年10月登場。（取材自YouTube）

影史最可怕駭人恐怖片經典「大法師」（The Exorcis）於50年前的秋天首度登上大銀幕，驚嚇全球無數觀眾。如今，全新篇章「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer）即將於今年推出，並由成功製作許多賣座恐怖片的「布倫屋製作公司」以及曾經成功重啟「月光光心慌慌」（Halloween）系列的導演大衛高登格林（David Gordon Green）一同操刀，首支預告於恐怖登場，預告最驚喜部分由50年前主演「大法師」女主角艾倫鮑絲汀（Ellen Burstyn）回歸，並將與新一代主角群共同面對可怕惡靈。

電影描述維克多菲爾汀的愛妻於12年前海地大地震時不幸死於難產，他因此獨自撫養他們的女兒安潔拉，但是當安潔拉和她的好友凱瑟琳在樹林中消失不見，3天後卻又突然回家，完全不記得自己發生了什麼事情之後，引發了一連串的詭異事件，迫使維克多不得不面對有邪惡力量作祟的可能性，只好向唯一親眼目睹這種事，卻仍然活著的克莉絲麥尼爾求助。

奧斯卡女星艾倫鮑絲汀驚喜回歸「大法師：信徒」。（取材自YouTube）
奧斯卡女星艾倫鮑絲汀驚喜回歸「大法師：信徒」。（取材自YouTube）

艾倫鮑絲汀曾以馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導「再見愛麗絲」（Alice Doesn't Live Here Anymore）奪得奧斯卡最佳女主角，但最廣為人知的作品是在「大法師」飾演一名母親，因為女兒慘遭惡靈附身發生一連串恐怖事件，這個駭人事件永遠改變了她的一生，該片不只大破恐怖片票房紀錄，還強勢入圍奧斯卡10項大獎，全新的「大法師：信徒」則將延續當年首集故事，全新篇章即將展開，電影將於10月13日上映。

「大法師：信徒」即將延續經典恐怖電影全新篇章。（圖：UIP提供）
「大法師：信徒」即將延續經典恐怖電影全新篇章。（圖：UIP提供）

奧斯卡 入圍 地震

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