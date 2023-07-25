男神對決 小布凍齡20年 湯姆克魯斯「胸肌快掉到肚子上」

湯姆克魯斯前進戲院，遭嫌開始難掩老態。（歐新社資料照片）

好萊塢兩大男神湯姆克魯斯 、布萊德彼特 ，一直被傳有「瑜亮情結」多年，又曾因合演「夜訪吸血鬼」鬧不愉快、許久未再同台，更加深各方認定他們兩個就是「死對頭」的刻板印象。近來布萊德彼特不論是以賽車 手造型現身新片外景地，或是打扮輕鬆去欣賞溫布頓網球賽，媒體都強打他的驚人凍齡威力，標題更下：「怎麼和20年前的模樣幾乎沒變？」反而才剛忙完「不可能的任務：致命清算 第一章」宣傳的湯姆克魯斯，被嫌「年紀到了終究藏不住」，老態難遮掩。

布萊德彼特從年輕時就被盛讚是影壇超級大帥哥，到了「西洋花美男」的程度，不過他的外表會隨著身旁女伴而改變，當與個性派的茱莉葉路易絲在一起，他就常是蓬頭垢面、油膩邋遢的模樣，到了和千金小姐葛妮絲派楚在一起，才整個變得清爽、有型，和湯姆克魯斯大多數都會把自己弄得很乾淨大不相同，因此過去外界都認為比外表兩人是各有千秋，沒有誰徹底壓倒誰。

可是最近開始不太一樣了，儘管湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」親身上演高難度動作場面的身手仍令人佩服，61歲的他似乎逐漸不敵歲月的考驗，日前在戲院中與觀眾見面，遭諷「胸肌快掉到肚子上」。反而布萊德彼特把去年還有的略顯發白的鬍子剃掉，視覺年齡馬上減了20歲，搭配為演賽車手鍛鍊的結實體態，看起來就像是30多歲還不到40，也難怪有人懷疑他是不是像自己扮演過的「班傑明的奇幻旅程」一樣，隨著歲數漸增而逆生長？