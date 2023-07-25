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政治正確？迪士尼白雪公主真人版挨批洗腦工具

記者蘇詠智／綜合報導
真人版「白雪公主」瑞秋賽格勒膚色較健康，成為爭議焦點。(取材自Instagram)
真人版「白雪公主」瑞秋賽格勒膚色較健康，成為爭議焦點。(取材自Instagram)

迪士尼把自家經典動畫一一重拍成真人版，卻都改編為「政治正確」版本，反而讓不少觀眾抱怨童年回憶變調。近日「白雪公主」片場偷拍照顯示7個小矮人只剩下1個，也沒有白馬王子的角色，再度造成熱議，網友乾脆把女主角去年的訪談剪成短片，直呼真人版是「好萊塢洗腦年輕女性仇男」的工具。

過往迪士尼卡通裡的戀愛腦女主角，真人版中都不再嚮往愛情，更都從被男性拯救的弱女子，變成挽救一切的女英雄。今夏真人版「小美人魚」結局除改成人魚自救，女主角荷莉貝利的膚色也引發爭論，目前美國票房將近3億美元，和「阿拉丁」、「獅子王」、「美女與野獸」真人版都有一段差距，美國以外地區的總票房更不到「阿拉丁」的一半。

而本該膚白如雪的「白雪公主」，找來「西城故事」金球獎影后瑞秋賽格勒飾演，演技固然比荷莉貝利有保證，她的健康膚色還是讓許多觀眾難信服。TikTok上的短片中只見「壞皇后」蓋兒加朵強調真人版公主不會被王子拯救，瑞秋則接口說道：「她也不期盼真愛，她夢想的是成為她知道自己有能力可以當上的領導者。」

網友推文則寫道：「好萊塢在灌輸年輕女孩仇視男性。『Barbie芭比』是反對男性的女性主義宣傳工具，看來新的『白雪公主』也是這樣。」

迪士尼 好萊塢 芭比

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