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布蘭妮出書爆感情事 舊愛賈斯汀、柯林法洛要求先審稿

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮將要推出自己的回憶錄，未上市已廣受矚目。（取材自bigw.com.au）
布蘭妮將要推出自己的回憶錄，未上市已廣受矚目。（取材自bigw.com.au）

男女交往時，多麼瘋狂的舉動也會在濃情蜜意下變得無傷大雅，但緣盡情了之後，可能就會成為不舒服、不吐不快的暗黑內幕，尤其是高知名度的演藝圈人士，外界更是高度關注所有細節，往往對涉入者都會造成重大影響。目前各方最矚目的紅星爆料新書，莫過於預定10月底上市的「THE WOMAN IN ME」，原因無他，這本書正是一路以來波折不斷、人生超級戲劇化的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）試圖自己來講自己的故事，內容肯定勁爆，也難怪傳出她的前男友之中，有人心裡七上八下，就怕過往的醜事被她都抖出來。

賈斯汀（左）和布蘭妮青少年時期就認識還交往多年，知道彼此不少底細。（路透資料照片...
賈斯汀（左）和布蘭妮青少年時期就認識還交往多年，知道彼此不少底細。（路透資料照片）

根據英國「太陽報」報導，布蘭妮的舊愛中，與她恩怨最深的賈斯汀（Justin Timberlake），自然是對這本書最忐忑的一人，除了彼此早在青少年時期已經合作迪士尼頻道「米老鼠俱樂部」（The Mickey Mouse Club），知道太多對方的真面目外，後來他們交往好幾年、一度被看好走進結婚禮堂，布蘭妮也總是流露想成為賈斯汀另一半的甜蜜模樣，不料戀情最終破局，賈斯汀還公開在其他場合消遣布蘭妮，在她情緒最崩潰的時候落井下石，前年布蘭妮的紀錄片推出後，賈斯汀已經被逼得向她道歉，想不到「夢魘」還沒結束。

另一個情緒複雜的則是昔日「好萊塢壞男孩」柯林法洛（Colin Farrell），當初他從愛爾蘭打進美國演藝圈，立刻受到力捧，也在女藝人之間非常吃得開，布蘭妮曾在他主演的「C.I.A.追緝令」（The Recruit）首映會上跟他互動超親密，媒體記者都拍到他勾住她脖子的精彩畫面。對於這一段，柯林從來沒承認那是「交往中」，只稱是「約過一次會」，當然也很怕她在書裡爆出更多的猛料。

布蘭妮（左）和柯林法洛在首映會上互動親密，但男方未承認有交往。（路透資料照片）
布蘭妮（左）和柯林法洛在首映會上互動親密，但男方未承認有交往。（路透資料照片）

「太陽報」稱賈斯汀與柯林法洛都透過律師要求先審稿，把他們不願意被公開的內容刪改後才准許布蘭妮的書上市，為此推出日期延後了四個月，不過現在已經快要8月，全球觀眾再等三個月就能夠買到這本新書，就能知道布蘭妮到底想怎樣。

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