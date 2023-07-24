「肯尼」撞衫BTS成員Jimin 萊恩葛斯林竟送吉他致歉

萊恩葛斯林近期在推特表示自己在「芭比」造型撞衫BTS成員朴智旻。（取材自推特）

電影「Barbie芭比 」票房正火熱，社群宣傳造勢極佳，近期官方推特 釋出新影片，男主角「肯尼」萊恩葛斯林（Ryan Gosling）搞笑透露BTS 防彈少年團成員Jimin朴智旻在MV「 Permission to Dance」所穿的牛仔裝扮與自己一樣，「我必須承認是你先穿的，你穿肯定更好看」，並示意要送出手上的吉他。

萊恩葛斯林說要將「芭比」的吉他送給朴智旻。（取材自推特）

沒想到，萊恩葛斯林竟是認真的，隨後表示「肯尼向來有個不成文的傳統，如果模仿別人的風格，就要送對方珍貴小禮物，我希望你能接受肯尼的吉他，這是我的謙虛的奉獻」，並拿出一把上頭寫著「KEN」的黑色吉他，隔沒多久之後，朴智旻在Instagram公布影片，提到自己已經收到吉他，並誇讚萊恩葛斯林才是最棒的，他會用這把吉他來創作，網友另外指出，這把吉他要價3999美元，看來真的是非常珍貴的禮物。

BTS成員朴智旻已經收到萊恩葛斯林的吉他。（取材自Instagram）

「Barbie芭比」在北美地區打破多項票房紀錄，包含今年最高首周票房、今年最高單日票房、女性導演執導電影最高開片紀錄；「Barbie芭比」在全球也創下導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、主演瑪格羅比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林，以及片中其他演員的最高開片紀錄，同時也是玩具改編電影的最高開片紀錄。