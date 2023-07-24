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阿湯哥不敵芭比、奧本海默 觀眾看膩了他出「任務」？

記者蘇詠智／綜合報導
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國上映至今，票房表現不如預期。（圖／摘自IMDb）
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國上映至今，票房表現不如預期。（圖／摘自IMDb）

北美票房今夏歷經一堆巨星續集片表現不如預期後，本周終於來到期待已久的高峰，「Barbie芭比」（Barbie）與「奧本海默」（Oppenheimer）雙雙開出大紅盤，前者更有望締造周末1億5000萬美元的佳績，將是今年最高首映賣座數字。只是上周冠軍「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible–Dead Reckoning Part One）跌幅比預期大，湯姆克魯斯（Tom Cruise）曾為「芭比海默」推波助瀾，卻影響到自己。

「芭比」、「奧本海默」本周在美國掀起票房狂潮，創下較預期更好的成績。尤其「奧本海默」是長三小時的歷史劇、沒太多刺激場面，又被分類為R級影片，一度被預測美國上映首周末頂多賣到5000萬美元，現在則可望達8000萬美元。而「芭比」不僅美國發燒，在拉丁美洲各國也造成粉紅熱潮。

兩部片上映前，湯姆克魯斯曾在社群發文表示，買了「芭比」與「奧本海默」的票，認為是很好的「兩片連看」選擇，進而帶動「芭比海默」熱潮，卻也使得他的「不可能的任務：致命清算 第一章」，以相當大的差距退居第三名。阿湯這部巨片，美國首映票房比預期再弱一些，當時各方認為觀眾口碑好，有機會長賣，豈料才第二個周末已被重擊。

對此，美國市場分析家認為，觀眾已對層出不窮的續集、前傳、重啟、姐妹篇等感到厭倦，「不可能的任務」、「印第安納瓊斯」（Indiana Jones）、「玩命關頭」（Fast & Furious）等都無新意，觀眾支持「芭比海默」，顯示他們更想要新鮮的東西。

雪上加霜的是，「不可能的任務：致命清算 第一章」成本相較「芭比海默」高出不少，回本壓力更大。「芭比海默」成本都在1億至1億5000萬美元的範疇，兩片首周末的驚人表現，回本機率都很高。而「不可能的任務：致命清算 第一章」、「印第安納瓊斯：命運輪盤」、「玩命關頭X」成本都近3億美元，全球賣到7億美元以上才有機會談回本（片商和戲院對半分帳），偏偏上映表現不如「芭比海默」，有的已註定要大賠。湯姆克魯斯去年的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）催出不少多年不上戲院的資深觀眾票源，爸媽和兒女一起上戲院欣賞變成熱門現象，卻沒想到年輕觀眾才相隔一年，並沒有很捧「不可能的任務：致命清算 第一章」的場。

「奧本海默」票房開紅盤。（取材自IMDb）
「奧本海默」票房開紅盤。（取材自IMDb）

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