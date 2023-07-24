「白雪公主」又成箭靶 保守派轟：灌輸女孩仇視男性

瑞秋賽格勒主演真人版「白雪公主」引來很多的議論。（取材自Instagram）

預定明年推出的迪士尼 真人版「白雪公主」（Snow White）近來成為爭議焦點，因為片場偷拍照曝光，網友驚覺「7個小矮人」只剩「1個小矮人」，其他都是常人身高且有男有女、有各種膚色的組合，而白馬王子也沒有了，加上早就被嫌膚色不夠白如雪的拉丁裔女主角瑞秋賽格勒（Rachel Zegler），不少人大嘆「童年回憶又被毀了」，就算也有人贊同老故事也要與時俱進，卻還是有保守派的聲音批評好萊塢 自認為對於女性的「進化」描述，根本就只是在散布「仇視男性」價值觀。

迪士尼經典卡通「白雪公主」在將近90年前橫掃全球票房時，塑造的是一位美麗、清純、期待有朝一日能邂逅生命中王子的少女，然而今日的好萊塢主流思潮，卻讓她顯得完全過時，因此要將所有的元素全部拋棄，讓她變成一位性格獨立自主、完全不期待愛情、人生中最大夢想就是繼承父親領導者地位的女強人？

迪士尼經典動畫「白雪公主」中的女主角膚色白皙，且天真浪漫。（取材自IMDb）

最近在TikTok上，有人將真人版「白雪公主」中各自扮演壞皇后、公主的蓋兒加朵（Gal Gadot）與瑞秋賽格勒昔日訪問片段做成短片，只見瑞秋被問到「如何加入新時代的特色」時，答道：「現在不是1937年了，當然這很明顯。」蓋兒加入回答：「她不會被王子拯救。」瑞秋接口：「她不會被王子拯救，她也不期盼真愛，她夢想的是成為一個她自己知道有這個能力做得到的領導者，那個她已過世的父親曾告訴她，如果她夠無畏、勇敢和忠於自己就能成為的領導者。」短片還強調經典卡通在近年來被批評，王子趁白雪公主昏迷時主動獻上一吻，根本是「非經本人同意」的吃豆腐行為，哪怕後來劇情描述這是「真愛之吻」還把公主給救活。

瑞秋賽格勒（左）與蓋兒加朵接受訪問的老畫面被做成短片，引發新的爭議。（取材自TikTok）

這短片則被轉發到推特，文字敘述卻是：「好萊塢在灌輸年輕女孩仇視男性。『Barbie芭比 』是反對男性的女性主義宣傳工具，看起來新的『白雪公主』也會如此。超級左翼想要破壞核心家庭，他們成功了。」

這下子瑞秋賽格勒等於被貼上「仇男象徵」的標籤，原本只是膚色與原著描述不夠符合，現在又多了一堆性別論戰的爭議，她的「白雪公主」還沒推出，已經烏煙瘴氣，外界更好奇最後觀眾的反應會是如何。