「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

「不可能的任務：致命清算 第一章」美國上映至今，票房表現不如預期威猛。（取材自imdb）

今夏北美票房在歷經一堆巨星續集片表現不如預期後，本周終於來到期待已久的高峰，「Barbie芭比 」與「奧本海默」（Oppenheimer）雙雙開出大紅盤，前者更有望締造周末1億5000萬美元的佳績，將是今年最高首映賣座數字。只是上周冠軍「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）跌幅比預期要大，湯姆克魯斯 曾幫忙為「芭比海默」推波助瀾，卻影響到自己。

本周「芭比海默」在美國掀起票房狂潮，觀眾趕流行兩部片都看，讓彼此都創下較預期更好的成績。尤其「奧本海默」是長3小時的歷史劇、沒有太多刺激的場面，在美國又是17歲以下觀眾需有成人陪同才能入場的R級影片，一度被預測美國上映首周末頂多賣到5000萬美元，現在則上調至有機會達8000萬美元，媲美通俗商業巨片的表現。而「Barbie芭比」就更不用說，不僅美國發燒，在拉丁美洲各國也造成粉紅熱潮，觀眾穿得一身粉進戲院，有如在開派對。

兩部片上映前，是湯姆克魯斯首先在社群網站 上發文表示買了「Barbie芭比」與「奧本海默」的票，認為是很好的「兩片連看」選擇，從而帶動起「芭比海默」熱潮，結果兩部片在美國都超乎預期熱賣，使得他的「不可能的任務：致命清算 第一章」沒能維持類似上一集的穩健後勁，以相當大的差距退居第3名。阿湯這部巨片，美國首映票房就比預期再弱一些，當時各方認為觀眾口碑好，有機會長賣，想不到才第2個周末已被重擊。

對此，美國有市場分析家認為，觀眾已經對於層出不窮的續集、前傳、重啟、姊妹篇等感到厭倦，「不可能的任務」、「印第安納瓊斯」、「玩命關頭」等都沒有新意，觀眾支持「芭比海默」，顯示他們要新鮮的東西。

雪上加霜的是，「不可能的任務：致命清算 第一章」成本相較「芭比海默」高出不少，回本壓力更大。「芭比海默」成本都在1億至1億5000萬美元的範疇，兩片首周末的驚人表現，回本機率都很高。而「不可能的任務：致命清算 第一章」、「印第安納瓊斯：命運輪盤」、「玩命關頭X」成本都近3億美元，全球賣到7億美元以上才有機會談回本（片商和戲院對半分帳），偏偏上映表現不如「芭比海默」，有的已註定要大賠。湯姆克魯斯去年的「捍衛戰士：獨行俠」催出不少多年不上戲院的資深觀眾票源，爸媽和兒女一起上戲院欣賞變成熱門現象，卻沒想到年輕觀眾才相隔一年，並沒有很捧「不可能的任務：致命清算 第一章」的場。