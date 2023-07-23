我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

儘管通膨減緩 外界預期聯準會26日將升息1碼

俄州動物園「公猩猩」生產 園方才知過去都搞錯性別

「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

記者蘇詠智／即時報導
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國上映至今，票房表現不如預期威猛。（取材自imdb）
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國上映至今，票房表現不如預期威猛。（取材自imdb）

今夏北美票房在歷經一堆巨星續集片表現不如預期後，本周終於來到期待已久的高峰，「Barbie芭比」與「奧本海默」（Oppenheimer）雙雙開出大紅盤，前者更有望締造周末1億5000萬美元的佳績，將是今年最高首映賣座數字。只是上周冠軍「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）跌幅比預期要大，湯姆克魯斯曾幫忙為「芭比海默」推波助瀾，卻影響到自己。

本周「芭比海默」在美國掀起票房狂潮，觀眾趕流行兩部片都看，讓彼此都創下較預期更好的成績。尤其「奧本海默」是長3小時的歷史劇、沒有太多刺激的場面，在美國又是17歲以下觀眾需有成人陪同才能入場的R級影片，一度被預測美國上映首周末頂多賣到5000萬美元，現在則上調至有機會達8000萬美元，媲美通俗商業巨片的表現。而「Barbie芭比」就更不用說，不僅美國發燒，在拉丁美洲各國也造成粉紅熱潮，觀眾穿得一身粉進戲院，有如在開派對。

兩部片上映前，是湯姆克魯斯首先在社群網站上發文表示買了「Barbie芭比」與「奧本海默」的票，認為是很好的「兩片連看」選擇，從而帶動起「芭比海默」熱潮，結果兩部片在美國都超乎預期熱賣，使得他的「不可能的任務：致命清算 第一章」沒能維持類似上一集的穩健後勁，以相當大的差距退居第3名。阿湯這部巨片，美國首映票房就比預期再弱一些，當時各方認為觀眾口碑好，有機會長賣，想不到才第2個周末已被重擊。

對此，美國有市場分析家認為，觀眾已經對於層出不窮的續集、前傳、重啟、姊妹篇等感到厭倦，「不可能的任務」、「印第安納瓊斯」、「玩命關頭」等都沒有新意，觀眾支持「芭比海默」，顯示他們要新鮮的東西。

雪上加霜的是，「不可能的任務：致命清算 第一章」成本相較「芭比海默」高出不少，回本壓力更大。「芭比海默」成本都在1億至1億5000萬美元的範疇，兩片首周末的驚人表現，回本機率都很高。而「不可能的任務：致命清算 第一章」、「印第安納瓊斯：命運輪盤」、「玩命關頭X」成本都近3億美元，全球賣到7億美元以上才有機會談回本（片商和戲院對半分帳），偏偏上映表現不如「芭比海默」，有的已註定要大賠。湯姆克魯斯去年的「捍衛戰士：獨行俠」催出不少多年不上戲院的資深觀眾票源，爸媽和兒女一起上戲院欣賞變成熱門現象，卻沒想到年輕觀眾才相隔一年，並沒有很捧「不可能的任務：致命清算 第一章」的場。

倒是在台灣，觀眾對於湯姆克魯斯依舊有滿滿的愛，「芭比海默」片型不若「不可能的任務」系列討喜，「Barbie芭比」連兩天在北市賣座都不及「不可能的任務：致命清算 第一章」，「奧本海默」也只有首映當日拿下北市第一，隔天周六又被「不可能的任務：致命清算 第一章」搶回冠軍王座，台灣可能會是全球極少數「不可能的任務：致命清算 第一章」仍擊退「芭比海默」的區域。

湯姆克魯斯和導演克里斯多夫麥奎里秀出已經買好「Barbie芭比」和「奧本海默」的...
湯姆克魯斯和導演克里斯多夫麥奎里秀出已經買好「Barbie芭比」和「奧本海默」的票。（取材自twitter）
「Barbie芭比」可望締造美國今年最佳的首映票房紀錄。（取材自imdb）
「Barbie芭比」可望締造美國今年最佳的首映票房紀錄。（取材自imdb）
「奧本海默」北美首周末票房超乎預期，成績不俗。（取材自imdb）
「奧本海默」北美首周末票房超乎預期，成績不俗。（取材自imdb）

芭比 湯姆克魯斯 社群網站

上一則

絕口不唱「孤勇者」 陳奕迅目睹觀眾離場 心聲不忍了

延伸閱讀

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
湯姆克魯斯說話有份量 忙為演員罷工溝通

湯姆克魯斯說話有份量 忙為演員罷工溝通

湯姆克魯斯忙為演員罷工溝通 舊愛卻驚傳離婚

湯姆克魯斯忙為演員罷工溝通 舊愛卻驚傳離婚
湯姆克魯斯訪日御用口譯86歲退休 30多年建立好交情

湯姆克魯斯訪日御用口譯86歲退休 30多年建立好交情

熱門新聞

楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29

超人氣

更多 >
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
數百根肥滿「陰莖魚」沖上岸堆滿沙灘 民眾搶抓回家喊海鮮自由

數百根肥滿「陰莖魚」沖上岸堆滿沙灘 民眾搶抓回家喊海鮮自由
12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」