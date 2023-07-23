席琳娜31歲生日大禮：身價衝破8億元 比好友泰勒絲更有錢

席琳娜過31歲生日。（取材自Instagram）

昔日迪士尼 頻道當家偶像之一的席琳娜（Selena Gomez），之後歷經身體重病、接受友人捐腎但彼此姐妹情陷入低點等衝擊，與小賈斯汀（Justin Bieber）糾纏多年最終分手的戀情也讓人印象深刻，目前她除了會出專輯也還有拍戲之外，人盡皆知的是她和樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）交情極佳，是泰勒絲身旁的明星親衛隊成員之一。席琳娜日前歡度31歲生日，卻接到了不一樣的大禮：名人身家預估網站將她的財富估計上調到8億美元，比泰勒絲的6億美元還高，讓她離成為10億美元富豪更近一步。