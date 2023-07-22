我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電子郵件傳遭中國駭客入侵 商務部長仍計劃訪中

美艦坎培拉號雪梨成軍 創海外港口服役首例

蘇菲瑪索承認也曾遭法國寶級影帝上下其手 還被打到頭昏眼花

記者蘇詠智／即時報導
蘇菲瑪索美豔如昔，坦承年輕時也碰過被毛手毛腳、惡整的情況。（路透資料照片）
蘇菲瑪索美豔如昔，坦承年輕時也碰過被毛手毛腳、惡整的情況。（路透資料照片）

演藝圈的#Me Too風暴，似無停止的一天，「大鼻子情聖」法國國寶級影帝傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）日前被13名女性聯合指控，她們之中有不少是臨時演員，在拍片過程中遭到傑哈德的染指，因為地位卑微而傑哈德卻是影壇天王，只有忍氣吞聲，直到多年後「#Me Too」成風，才敢出來指控，成為法國媒體爭相報導的大事。

傑哈德巴狄厄的劣行其實在影壇盛傳已久，卻很少有人出面開砲，法國「世界報」訪問一堆影圈人士，竟然獲得重量級大咖美魔女蘇菲瑪索（Sophie Marceau）正面回應，蘇菲少女時期就主演了「第一次接觸」（La Boum）和「再一次接觸」（La Boum 2），從法國紅到亞洲，變成影迷眼中的大牌，在法國娛樂界幾經浮沉，近年來重新回到人氣高點，是當地觀眾最愛的影星之一。她坦率承認在拍戲時被傑哈德巴狄厄毛手毛腳，還蓄意惡整，給觀眾的震撼度自然不是臨演或工作人員控訴能相比。

蘇菲是在快18歲時和大她非常多的傑哈德巴狄厄，一起主演了名導皮雅拉（Maurice Pialat）的「警察」（Police），結果拍片現場，皮雅拉和傑哈德兩人擺出男性當家的霸氣，絲毫不知道什麼是憐香惜玉，仗著自身權勢，想怎麼做就怎麼做。不過傑哈德畢竟是老江湖，不會在眾人眼前當場吃她豆腐，蘇菲也強調若是他真的敢公開來，自己也一定會賞他一拳，偏偏傑哈德是暗著來，譬如當他們都蓋在棉被底下時，他就開始亂摸，簡直防不勝防。

就因為男主角無法無天、導演刻意無視，「警察」的拍攝對蘇菲有如難熬的惡夢，傑哈德還會故意整她，有時在拍吻戲之前，他會吃蝸牛，然後把滿嘴臭氣薰向他，有場審訊的戲，皮雅拉為求看來逼真，授意傑哈德真的打蘇菲巴掌，傑哈德樂得把她打得頭昏眼花，蘇菲又委屈又難過，表情完全不是演出來的。在首映會上，蘇菲砲轟傑哈德與皮雅拉，卻沒什麼人當她的話一回事，直到多年後的現在，那一堆過分的行為，才真的可能會遭到輿論制裁。

傑哈德巴狄厄被13位女性指控性騷、猥褻。（路透資料照片）
傑哈德巴狄厄被13位女性指控性騷、猥褻。（路透資料照片）
蘇菲瑪索（右）拍「警察」時，受了傑哈德巴狄厄一堆氣。（取材IMDb）
蘇菲瑪索（右）拍「警察」時，受了傑哈德巴狄厄一堆氣。（取材IMDb）

上一則

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

延伸閱讀

男孩長大了 「小查與寇弟」雙胞胎哥哥娶「維密天使」

男孩長大了 「小查與寇弟」雙胞胎哥哥娶「維密天使」
馬克宏將訪西南太平洋 在中美外推出「法國選擇」

馬克宏將訪西南太平洋 在中美外推出「法國選擇」
專家：中國滲透手段高明 法國情報單位恐無力應對

專家：中國滲透手段高明 法國情報單位恐無力應對
10年前看五月天演唱會坐最後面 影帝回憶：像作夢一樣

10年前看五月天演唱會坐最後面 影帝回憶：像作夢一樣

熱門新聞

楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
謝霆鋒對自己的私生活一向極為保護。(取材自微博)

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

2023-07-15 21:34
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30

超人氣

更多 >
矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來
世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕
「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴
法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定
華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者