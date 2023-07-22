蘇菲瑪索承認也曾遭法國寶級影帝上下其手 還被打到頭昏眼花

蘇菲瑪索美豔如昔，坦承年輕時也碰過被毛手毛腳、惡整的情況。（路透資料照片）

演藝圈的#Me Too風暴，似無停止的一天，「大鼻子情聖」法國國寶級影帝傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）日前被13名女性聯合指控，她們之中有不少是臨時演員，在拍片過程中遭到傑哈德的染指，因為地位卑微而傑哈德卻是影壇天王，只有忍氣吞聲，直到多年後「#Me Too」成風，才敢出來指控，成為法國媒體爭相報導的大事。

傑哈德巴狄厄的劣行其實在影壇盛傳已久，卻很少有人出面開砲，法國「世界報」訪問一堆影圈人士，竟然獲得重量級大咖美魔女蘇菲瑪索（Sophie Marceau）正面回應，蘇菲少女時期就主演了「第一次接觸」（La Boum）和「再一次接觸」（La Boum 2），從法國紅到亞洲，變成影迷眼中的大牌，在法國娛樂界幾經浮沉，近年來重新回到人氣高點，是當地觀眾最愛的影星之一。她坦率承認在拍戲時被傑哈德巴狄厄毛手毛腳，還蓄意惡整，給觀眾的震撼度自然不是臨演或工作人員控訴能相比。

蘇菲是在快18歲時和大她非常多的傑哈德巴狄厄，一起主演了名導皮雅拉（Maurice Pialat）的「警察」（Police），結果拍片現場，皮雅拉和傑哈德兩人擺出男性當家的霸氣，絲毫不知道什麼是憐香惜玉，仗著自身權勢，想怎麼做就怎麼做。不過傑哈德畢竟是老江湖，不會在眾人眼前當場吃她豆腐，蘇菲也強調若是他真的敢公開來，自己也一定會賞他一拳，偏偏傑哈德是暗著來，譬如當他們都蓋在棉被底下時，他就開始亂摸，簡直防不勝防。