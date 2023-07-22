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受工會罷工影響 水行俠2、沙丘2檔期傳再延

記者蘇詠智／綜合報導
「水行俠2」可能因為美國演員、編劇工會罷工，檔期要再延後。（取材自推特）
「水行俠2」可能因為美國演員、編劇工會罷工，檔期要再延後。（取材自推特）

DC影視宇宙遲遲等不到光榮振興的一天，今夏本來備受各方矚目、也有好評的「閃電俠」（The Flash），現在全球總票房只有很慘烈的2億6700萬美元（成本據傳2億美元），勢必讓電影公司大賠一筆，而預計年底推出的「水行俠2」(Aquaman and the Lost Kingdom 2)，一再試映、重拍、修改內容，還沒有辦法完成，現更傳出演員、編劇兩大工會罷工影響，電影公司考慮把上映檔期再往後延。

根據「綜藝報」，華納今年秋冬大片之中，「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）、歌舞片版「紫色姊妹花」(The Color Purple) 、「水行俠2」有可能調動檔期，首當其衝的就是目前排在11月初上映的「沙丘：第二部」，該片儘管紅星如雲，要是演員工會罷工無法在近期內解決，所有卡司都不准有任何宣傳的舉動，對片子票房一定有影響。加上此片成本也不低，也是在2億美元的範圍，電影公司一定希望在最有把握的情況下推出。

至於「水行俠2」，上一集全球賣破11億美元，續集就算打對折，都會是近年來DC影視最賣座的巨片之一，可惜電影公司高層對日後的路線構想不一，米高基頓（Michael Keaton）、班艾佛列克（Ben Affleck）客串演蝙蝠俠的畫面據傳都被刪光，而爭議人物安珀赫德（Amber  Heard），就算分量不如上集重，似乎仍然穩穩的待在片中，沒有被剪光。還沒正式上映，就碰到一連串的麻煩，票房能否殺出重圍？各方都拭目以待。

儘管兩工會罷工進行中，也不能排除在今秋事情得到解決的可能性，使得這幾部大片的映期，還沒有確定往後移，讓關心它們的觀眾，覺得備受煎熬。

「沙丘：第二部」被傳出恐延到明年上映的風聲。（取材自IMDb）
「沙丘：第二部」被傳出恐延到明年上映的風聲。（取材自IMDb）

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