亞莉安娜才傳要離婚已有新歡 是合演新片的他

亞莉安娜在感情上已有新的對象。（路透資料照片）

樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）才在欣賞溫布頓網球賽時被發現沒戴婚戒、婚變因此曝光，很快就又傳早已有新歡，讓粉絲措手不及。「時人」報導，她其實和丈夫達頓戈梅茲（Dalton Gomez）早在一月就已經分開，近期則是與合作電影「女巫前傳」（Wicked）的男星伊森史萊特（Ethan Slater）約會，伊森其實也是有婦之夫，不過與妻子莉莉（Lilly Jay）已分居，和亞莉安娜都屬「婚姻已破裂、但尚未正式離婚」的狀態。

伊森史萊特在和亞莉安娜交往的消息被媒體報導後，馬上將個人的社群帳號改成私人，只剩下他和有追蹤他的粉絲能夠閱讀，目前他與分居妻子莉莉都未對此事表態。莉莉是他在中學時期就交往的女友，兩人約會六年後結婚、生了個兒子，不過婚姻卻沒辦法長長久久。

亞莉安娜（左）與伊森史萊特傳交往中。（取材自Instagram）

伊森曾經演出過百老匯舞台劇 「海綿寶寶」（SpongeBob）中的主角海綿寶寶，也參與過「漫才梅索太太 」（The Marvelous Mrs. Maisel）、「風雲女郎」（Murphy Brown）等影集。今年3月多，「女巫前傳」眾卡司曾經一起出席片中扮演校長的楊紫瓊奧斯卡 得獎派對，當時伊森與亞莉安娜就是坐在一起，感覺交情不錯，果然幾個月之後，合作情誼轉化成了愛情。

伊森史萊特據傳仍未與妻子離婚但已分居。（取材自IMDb）

根據媒體報導，亞莉安娜的老公達頓曾經赴倫敦、到「女巫前傳」的片場探班，一方面也是希望挽救婚姻，可惜最終沒有成功，和亞莉安娜仍然只有離婚一途。亞莉安娜對於自己的感情新動向，現在也尚未表態，十分低調。