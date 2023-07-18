湯姆克魯斯忙為演員罷工溝通 舊愛卻驚傳離婚

蘇菲亞維加拉（右）和喬曼格尼洛宣布離婚。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 不愧是好萊塢 的重要人物，關心自己也關心別人。權威媒體「好萊塢報導」揭露他在6月時已經為特技演員的權益、AI對演員工作的影響向影視製作人聯盟請命，AI的議題因此也納入這次演員工會爭取更優惠工作條件的項目之一，他另方面也跟演員工會溝通，希望就算罷工展開，演員們還能夠為新片宣傳，免得票房受到太大影響，可惜這一點沒有被接受。

去年「捍衛戰士：獨行俠」在北美賣破7億美元，湯姆克魯斯被史蒂芬史匹柏稱為「挽救電影業的英雄」，其實不只史匹柏，一堆好萊塢影界人士感謝阿湯救了疫情後大受打擊的電影票房，讓他本來在影劇圈就已經很受重視，講話變得更有分量，他向製作人聯盟、演員工會表達的意見，才會被他們列入考慮。

身兼自己影片監製的湯姆克魯斯，具有「老闆」的身分，因而對票房成績要比演員們還要重視，許多人以為他向演員工會要求演員在罷工展開後仍能宣傳電影的權利，是存有私心，可是「不可能的任務：致命清算 第一章」全球造勢行程已進尾聲，只剩日本這一站而已，對阿湯的衝擊不是特別大，倒是稍後要推出的「Barbie芭比 」、「奧本海默」等片，影響會更明顯。阿湯之前還曾經主動表示已購買這兩部片的預售票，帶動「芭比海默」（網友力推兩片都欣賞、都去買票）熱潮，顯見他的一舉一動皆能引起各方模仿，展現巨星的威力。