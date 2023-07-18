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湯姆克魯斯忙為演員罷工溝通 舊愛卻驚傳離婚

記者蘇詠智／即時報導
蘇菲亞維加拉（右）和喬曼格尼洛宣布離婚。（路透資料照片）
蘇菲亞維加拉（右）和喬曼格尼洛宣布離婚。（路透資料照片）

湯姆克魯斯不愧是好萊塢的重要人物，關心自己也關心別人。權威媒體「好萊塢報導」揭露他在6月時已經為特技演員的權益、AI對演員工作的影響向影視製作人聯盟請命，AI的議題因此也納入這次演員工會爭取更優惠工作條件的項目之一，他另方面也跟演員工會溝通，希望就算罷工展開，演員們還能夠為新片宣傳，免得票房受到太大影響，可惜這一點沒有被接受。

去年「捍衛戰士：獨行俠」在北美賣破7億美元，湯姆克魯斯被史蒂芬史匹柏稱為「挽救電影業的英雄」，其實不只史匹柏，一堆好萊塢影界人士感謝阿湯救了疫情後大受打擊的電影票房，讓他本來在影劇圈就已經很受重視，講話變得更有分量，他向製作人聯盟、演員工會表達的意見，才會被他們列入考慮。

身兼自己影片監製的湯姆克魯斯，具有「老闆」的身分，因而對票房成績要比演員們還要重視，許多人以為他向演員工會要求演員在罷工展開後仍能宣傳電影的權利，是存有私心，可是「不可能的任務：致命清算 第一章」全球造勢行程已進尾聲，只剩日本這一站而已，對阿湯的衝擊不是特別大，倒是稍後要推出的「Barbie芭比」、「奧本海默」等片，影響會更明顯。阿湯之前還曾經主動表示已購買這兩部片的預售票，帶動「芭比海默」（網友力推兩片都欣賞、都去買票）熱潮，顯見他的一舉一動皆能引起各方模仿，展現巨星的威力。

正當湯姆克魯斯努力在為暑期大片拚票房，他的舊愛之一、「摩登家庭」性感女星蘇菲亞維加拉卻宣布與結婚7年的丈夫喬曼格尼洛宣布要離婚，請外界尊重他們的隱私。蘇菲亞與喬這段姊弟戀，一開始還蠻受觀眾祝福，因為女的熱情火辣，男的壯碩健美，頗為匹配。蘇菲亞以「摩」劇的喜趣演出一度成為片酬最高女星之一，而喬則在影集「噬血真愛」和電影「舞棍俱樂部」等大方賣肉，知名度也愈來愈高。無奈彼此的事業成功，距離卻愈來愈遙遠，最終「因了解而分開」。

湯姆克魯斯被揭露曾在演員工會罷工前幫忙與製片人聯盟溝通。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯被揭露曾在演員工會罷工前幫忙與製片人聯盟溝通。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯 好萊塢 芭比

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