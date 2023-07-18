未戴婚戒現身 亞莉安娜傳已分居半年

亞莉安娜日前出現在溫布頓網球公開賽，被目擊沒有戴婚戒。（美聯社）

30歲的美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）2021年與小她2歲的洛杉磯 房產經紀人道爾頓戈梅茲（Dalton Gomez）低調完婚，現在驚傳婚姻觸礁，早在1月就已經分居。目前亞莉安娜、道爾頓都未做出回應。

近來亞莉安娜現身溫布頓網球公開賽時，被拍到手上沒戴婚戒，據「TMZ」報導，她已經打算和道爾頓戈梅茲離婚，雖然試圖復合過，卻再也無法回到當初。消息人士也向「Page Six」透露，夫妻倆並沒有鬧翻，也努力保持低調分手，「過程中，他們一直是很好的朋友，兩人的朋友和家人也一直在努力保護他們。」

亞莉安娜和道爾頓2020年1月開始交往，5月便在與小賈斯汀（Justin Bieber）合作的「Stuck With U」的MV中大曬恩愛，並於當年聖誕節 宣布訂婚，2021年5月15日在女方位於加州 蒙特西托（Montecito）的家中舉行超級小型的私人婚禮。事實上兩人自交往以來一直十分低調，只分享過些許在一起生活的一些片段，畢竟在道爾頓之前，亞莉安娜2018年曾和彼得戴維森（Pete Davidson）訂婚數月，但在當年10月取消了這段極為高調的戀情和訂婚。

根據「TMZ」報導，親近亞莉安娜、道爾頓的消息人士表示，自從女方2022年底開始拍攝電影「魔法壞女巫」（Wicked）後便與男方分隔兩地，雙方許久未解的感情問題因此浮上檯面，儘管曾試著修補關係但最終宣告失敗。