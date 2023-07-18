我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

未戴婚戒現身 亞莉安娜傳已分居半年

娛樂新聞組／綜合報導
亞莉安娜日前出現在溫布頓網球公開賽，被目擊沒有戴婚戒。（美聯社）
亞莉安娜日前出現在溫布頓網球公開賽，被目擊沒有戴婚戒。（美聯社）

30歲的美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）2021年與小她2歲的洛杉磯房產經紀人道爾頓戈梅茲（Dalton Gomez）低調完婚，現在驚傳婚姻觸礁，早在1月就已經分居。目前亞莉安娜、道爾頓都未做出回應。

近來亞莉安娜現身溫布頓網球公開賽時，被拍到手上沒戴婚戒，據「TMZ」報導，她已經打算和道爾頓戈梅茲離婚，雖然試圖復合過，卻再也無法回到當初。消息人士也向「Page Six」透露，夫妻倆並沒有鬧翻，也努力保持低調分手，「過程中，他們一直是很好的朋友，兩人的朋友和家人也一直在努力保護他們。」

亞莉安娜和道爾頓2020年1月開始交往，5月便在與小賈斯汀（Justin Bieber）合作的「Stuck With U」的MV中大曬恩愛，並於當年聖誕節宣布訂婚，2021年5月15日在女方位於加州蒙特西托（Montecito）的家中舉行超級小型的私人婚禮。事實上兩人自交往以來一直十分低調，只分享過些許在一起生活的一些片段，畢竟在道爾頓之前，亞莉安娜2018年曾和彼得戴維森（Pete Davidson）訂婚數月，但在當年10月取消了這段極為高調的戀情和訂婚。

根據「TMZ」報導，親近亞莉安娜、道爾頓的消息人士表示，自從女方2022年底開始拍攝電影「魔法壞女巫」（Wicked）後便與男方分隔兩地，雙方許久未解的感情問題因此浮上檯面，儘管曾試著修補關係但最終宣告失敗。

加州 聖誕節 洛杉磯

上一則

阿湯選「任務」女主 像在物色老婆？

下一則

向佐染紅髮扮櫻木花道 網諷：毀我童年

延伸閱讀

NBA／唐西奇「7月7日」求婚成功 百萬粉絲見證幸福

NBA／唐西奇「7月7日」求婚成功 百萬粉絲見證幸福
6年婚姻觸礁 瑞奇馬丁情斷小13歲藝術家丈夫

6年婚姻觸礁 瑞奇馬丁情斷小13歲藝術家丈夫
吳亦凡前任 秦牛正威認愛不到半年訂婚

吳亦凡前任 秦牛正威認愛不到半年訂婚
吳亦凡舊愛要嫁人了… 24歲秦牛正威認愛不到半年就訂婚

吳亦凡舊愛要嫁人了… 24歲秦牛正威認愛不到半年就訂婚

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
謝霆鋒對自己的私生活一向極為保護。(取材自微博)

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

2023-07-15 21:34
麗莎瑪莉普里斯萊去世半年後，死因終於被公開。（路透資料照片）

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

2023-07-13 22:31

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截