30年了 「侏羅紀公園」小姊弟重逢

艾莉安娜李察茲（右）與約瑟夫馬札羅在「侏羅紀公園」扮演姊弟。（取材自Instagram）

曾經轟動全球、掀起恐龍 熱潮的「侏羅紀公園」（Jurassic Park），今年上映滿30周年。三位成人主角山姆尼爾（Sam Neill）、蘿拉鄧（Laura Dern）與傑夫高布倫（Jeff Goldblum），去年才在「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）再度合體，也讓30年前的角色有了完美的結局，但兩位童星艾莉安娜李察茲（Ariana Richards）、約瑟夫馬札羅（Joseph Mazzello），現在都在做什麼？引起不少觀眾好奇。

艾莉安娜和約瑟夫當年都還是小孩子，儘管在「侏羅紀公園」裡碰到一連串的驚悚刺激遭遇，戲外可有不少兒童羨慕他們能夠和恐龍有對手戲，完全忘了恐龍是特效、模型打造，拍攝的時候搞不好只能靠自己的想像去揣摩。「侏羅紀公園」全球大狂賣，艾莉安娜和約瑟夫的星運卻大不同，艾莉安娜之後比較沒有太著名的作品，除了和約瑟夫一起客串了「失落的世界：侏羅紀公園」（The Lost World），後來就從演藝圈轉進藝術界，目前是一位專業的畫家，最近她將「侏羅紀公園」裡暴龍衝進遊客大廳的經典場面畫成一幅大油畫，才華備受肯定。她也拍了短片，重現小時候邊吃果凍邊感受到恐龍將到來時的震動、露出驚魂未定的表情，只是當年片中的小女童變成了43歲熟女，網友不禁感嘆：「真是歲月催人老。」