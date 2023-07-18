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30年了 「侏羅紀公園」小姊弟重逢

記者蘇詠智／綜合報導
艾莉安娜李察茲（右）與約瑟夫馬札羅在「侏羅紀公園」扮演姊弟。（取材自Instagram）
艾莉安娜李察茲（右）與約瑟夫馬札羅在「侏羅紀公園」扮演姊弟。（取材自Instagram）

曾經轟動全球、掀起恐龍熱潮的「侏羅紀公園」（Jurassic Park），今年上映滿30周年。三位成人主角山姆尼爾（Sam Neill）、蘿拉鄧（Laura Dern）與傑夫高布倫（Jeff Goldblum），去年才在「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）再度合體，也讓30年前的角色有了完美的結局，但兩位童星艾莉安娜李察茲（Ariana Richards）、約瑟夫馬札羅（Joseph Mazzello），現在都在做什麼？引起不少觀眾好奇。

艾莉安娜和約瑟夫當年都還是小孩子，儘管在「侏羅紀公園」裡碰到一連串的驚悚刺激遭遇，戲外可有不少兒童羨慕他們能夠和恐龍有對手戲，完全忘了恐龍是特效、模型打造，拍攝的時候搞不好只能靠自己的想像去揣摩。「侏羅紀公園」全球大狂賣，艾莉安娜和約瑟夫的星運卻大不同，艾莉安娜之後比較沒有太著名的作品，除了和約瑟夫一起客串了「失落的世界：侏羅紀公園」（The Lost World），後來就從演藝圈轉進藝術界，目前是一位專業的畫家，最近她將「侏羅紀公園」裡暴龍衝進遊客大廳的經典場面畫成一幅大油畫，才華備受肯定。她也拍了短片，重現小時候邊吃果凍邊感受到恐龍將到來時的震動、露出驚魂未定的表情，只是當年片中的小女童變成了43歲熟女，網友不禁感嘆：「真是歲月催人老。」

約瑟夫則因「侏羅紀公園」大賣，成了當年最搶手男童星之一，和梅莉史翠普（Meryl Streep）、派屈克史威茲（Patrick Swayze）、艾許莉賈德（Ashley Judd）等紅星都曾合作。之後他在事業上的貴人史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）推薦下，進了史匹柏的母校南加大，學成後再復出幕前，演出了影集「太平洋戰爭」（Pacific War）和「波希米亞狂想曲」Bohemian Rhapsody等片，還是以演員為業。他與艾莉安娜也在超大的史匹柏照片前重逢，為彼此合作30年慶祝。

艾莉安娜李察茲（左）與約瑟夫馬札羅在「侏羅紀公園」上映30年後重逢。（取材自In...
艾莉安娜李察茲（左）與約瑟夫馬札羅在「侏羅紀公園」上映30年後重逢。（取材自Instagram）

恐龍 南加大

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