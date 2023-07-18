泰勒絲再創紀錄 4專輯同進告示牌

流行音樂天后泰勒絲已成為有史以來第一位四張專輯同時擠進告示牌200前十名的女歌手。（路透）

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）已成為有史以來第一個四張專輯同時擠進告示牌200（Billboard 200）前十名的女歌手，也是達成這個成就的第三人。

衛報報導，泰勒絲新專輯「Speak Now泰勒絲版」首次亮相，便以71萬6000張銷量空降告示牌200本周榜首，這個數字包含了實體、數位、串流媒體的銷量。這是今年來單周表現最好的專輯，上一張有如此表現的專輯，又是她去年10月發行的「Midnights」。

而且，她另外三張專輯「Midnights」（第五名）、「Lover」（第七名）和「Folklore」（排名第十）都進入這周前十名。泰勒絲因而成為從1963年有紀錄以來首位四張專輯同時進前十名的女歌手，也是自1966年來首位辦到的在世藝術家，當年是美國樂器演奏家Herb Alpert達成如此成就。

另一位則是Prince，他在2016年逝世不久後，同時有五張專輯進入Billboard 200前十名。

泰勒絲的「Speak Now泰勒絲版」如今還成為她第12張登上排行榜第一名的專輯，打破Barbra Streisand所創下11張第一名專輯的紀錄，成為史上擁有最多張第一名專輯的女歌手。

不僅如此，泰勒絲也超越「美國傳奇天后」芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand），之前兩人都並列擁有11張冠軍專輯，如今她再添一張，榮登有史以來擁有最多冠軍專輯的女藝人，一舉寫下兩項新紀錄。