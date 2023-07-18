泰勒絲再創紀錄 4專輯同進告示牌
流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）已成為有史以來第一個四張專輯同時擠進告示牌200（Billboard 200）前十名的女歌手，也是達成這個成就的第三人。
衛報報導，泰勒絲新專輯「Speak Now泰勒絲版」首次亮相，便以71萬6000張銷量空降告示牌200本周榜首，這個數字包含了實體、數位、串流媒體的銷量。這是今年來單周表現最好的專輯，上一張有如此表現的專輯，又是她去年10月發行的「Midnights」。
而且，她另外三張專輯「Midnights」（第五名）、「Lover」（第七名）和「Folklore」（排名第十）都進入這周前十名。泰勒絲因而成為從1963年有紀錄以來首位四張專輯同時進前十名的女歌手，也是自1966年來首位辦到的在世藝術家，當年是美國樂器演奏家Herb Alpert達成如此成就。
另一位則是Prince，他在2016年逝世不久後，同時有五張專輯進入Billboard 200前十名。
泰勒絲的「Speak Now泰勒絲版」如今還成為她第12張登上排行榜第一名的專輯，打破Barbra Streisand所創下11張第一名專輯的紀錄，成為史上擁有最多張第一名專輯的女歌手。
不僅如此，泰勒絲也超越「美國傳奇天后」芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand），之前兩人都並列擁有11張冠軍專輯，如今她再添一張，榮登有史以來擁有最多冠軍專輯的女藝人，一舉寫下兩項新紀錄。
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