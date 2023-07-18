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阿湯選「任務」女主 像在物色老婆？

記者蘇詠智／綜合報導
思嘉莉約翰森閃辭「不可能的任務 III」被傳有很誇張的理由。(路透資料照片)
思嘉莉約翰森閃辭「不可能的任務 III」被傳有很誇張的理由。(路透資料照片)

湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One），全球票房收入2億3500萬元，成為今年全球首映票房最佳的強片之一，但近日爆出，其實27年前「不可能的任務」首集中女主角人選，本來並非艾曼紐琵雅（Emmanuelle Béart）。

原先湯姆克魯斯力邀正在美國走紅的茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）和他在片中搞曖昧，茱麗葉卻擔心片子太賣座，會讓她變得過於知名，影響演出小品藝術片的機會，在她推辭後，劇組試了一堆歐洲美女，才敲定氣質靈秀的艾曼紐琵雅。

艾曼紐琵雅過往也不是好萊塢商業片常客，拍攝「不可能的任務」經驗對她不特別享受，後來就對好萊塢大片敬謝不敏。有傳她和湯姆克魯斯相處不太愉快、對戲缺乏火花，她則是以讚他「又帥又專業」來搪塞。艾曼紐近年來不時會在坎城影展等場合出現，依舊優雅。

茱麗葉畢諾許是「不可能的任務」原定女主角。(歐新社資料照片)
茱麗葉畢諾許是「不可能的任務」原定女主角。(歐新社資料照片)

續集女主角譚蒂紐頓（Thandie Newton），是當時的「湯嫂」妮可基嫚（Nicole Kidman）大力推薦，兩人本就是好友，她的角色還延續到第3集，因她無意回歸，才被改成新人物由「駭客任務」（The Matrix）凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）扮演，另外一位女配角，則定下正暴紅的思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson），外界也都很期待。

哪知思嘉莉火速退出，凱莉安也因導演換人而出局。美國八卦刊物稱阿湯假藉為片子找女主角，其實是在找妮可基嫚後的下一任妻子，還稱思嘉莉如果點頭，除了跟他合演外，還要跟他結婚，婚姻的年限、離婚後的贍養費等都有明文規定，思嘉莉被這些條件嚇跑。

但後來該角由凱莉羅素（Keri Russell）接手，阿湯沒有跟凱莉傳緋聞，而是與凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）熱戀，似在駁斥流言。阿湯近期與思嘉莉都表明希望未來可以合作，再次讓觀眾期待不已。

艾曼紐琵雅今年坎城影展上再度優雅現身。(路透資料照片)
艾曼紐琵雅今年坎城影展上再度優雅現身。(路透資料照片)

湯姆克魯斯 好萊塢 坎城影展

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