好萊塢罷工沒大咖？ 有人忙開趴 有人只出嘴
美國演員、編劇工會為了爭取更好的酬勞與工作條件，相繼展開大罷工，然而在紐約和洛杉磯的抗爭行動中，幾乎沒見到幾個大牌出現，喬治柯隆尼（George Clooney）、麥特戴蒙（Matt Damon）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）等，都被嫌「只會聲明支持、沒有實際行動」，奧斯卡影后蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）成了極少數的大咖參與者。
這些天在迪士尼、派拉蒙、華納等片廠門口，都會見到一群演員舉著罷工招牌，其中有人寫道：「班艾佛列克（Ben Affleck）他X的在哪？」被問到為何單獨針對他，該演員回答：「他應該來，他們（A咖巨星）都該到場。」另有人諷刺道：「喬治柯隆尼那些大牌只會出一張嘴，但需要在片廠外面抗爭時，他們在哪？都待在他們有冷氣的豪宅裡。」
以熱門影集「這就是我們」（This Is Us）成為美國「國民媽媽」的曼蒂摩兒（Mandy Moore），與蘇珊莎蘭登、「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）視帝傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）等，是少數有走上街頭的大咖。影劇圈的超級巨星，幾乎都沒有到場，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）甚至被拍到和一群辣妹在法國度假勝地聖托佩開遊艇派對，自己玩得開心，絲毫沒在管一堆同業頂著大太陽罷工，只為了爭取更好的生存條件。
巨星們都不到場支持，固然讓不少在街頭上的演員一肚子氣，可是也有人持相反的看法：「眼鏡蛇道館」（Cobra Kai）剪輯師柴克阿諾坦言，如果有錢巨星成為罷工的指標性人物，一般美國民眾反倒會覺得是一群生活富裕的人還在吵錢不夠用，將更增反感，很快就不會再支持。巨星們不去被嫌沒參與感，去了也會被質疑，真的很難做人。
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