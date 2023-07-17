小班、麥特戴蒙兄弟情變 怪翹臀珍？

麥特戴蒙（左）與班艾佛列克過去曾是好萊塢著名的超級好哥兒們。（路透資料照片）

班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）去年在拉斯維加斯祕密結婚，到現在快滿一周年，雖然撐過一堆八卦刊物的看衰，但卻被傳珍妮佛嚴控他的生活，尤其討厭他和男性友人們輕鬆尋樂，連幾十年交情的好哥兒們麥特戴蒙（Matt Damon）也受不了，近年來與「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）友誼迅速升溫，前不久還帶著一家大小跟克里斯還有他的弟弟連恩一起度假，原本為人稱羨的深厚兄弟情，就在班珍婚後徹底改變。

在好萊塢大牌男星之間，能夠從小時候到現在都維持不錯交情的，除了「花天酒地」路線的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和陶比麥奎爾（Tobey Maguire）外，就是會一起合作寫劇本、拍片的麥特戴蒙和班艾佛列克，過去班不管和誰談戀愛甚至是與珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）結婚共組家庭，麥特戴蒙與他的情誼都沒有太大改變，可是珍妮佛洛佩茲是個超級控制狂，認為班還有很大的潛力可以再更上一層樓，一心想把他們之間的婚姻打造成類似過去「布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）」那樣的天王天后婚，希望班能夠對演藝事業上更積極，那些兄弟之間的輕鬆時光在她看來沒有意義又浪費時間，況且她不知道班在男性友人面前會怎麼講她，愈想愈覺得不舒服，乾脆想辦法從中介入，讓他們相處機會愈少愈好。

於是各方觀察到，麥特戴蒙在過去的疫情 期間，和克里斯漢斯沃相處的機會更多，不只願意專程跑澳洲去客串「雷神索爾：愛與雷霆」Thor: Love and Thunder，還在那邊跟克里斯等一大群人開白衣主題派對，甚至鬧到因為過度群聚、提高疫情散布風險而上了媒體版面，近來不但與克里斯一家人還玩在一起，連克里斯的弟弟連恩也加入，彼此的交情變得更深。

對此，八卦刊物又有話說，表示珍妮佛洛佩茲「妻管嚴」到了班艾佛列克根本無力抵抗、任憑她擺布的程度，有如被她吃得死死的小男人，才會陪著她出席一堆自己不感興趣、譬如葛萊美獎頒獎典禮之類的場合，眼底的疲憊與表情的不耐都難以遮掩。當然，珍妮佛洛佩茲對這些爆料完全懶得回應。