經典英雄不再 80歲福伯想退休？

哈里遜福特已經年過80,還有新片待推出。(歐新社資料照片)

今夏受到矚目的大片之一「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny),本來被視為男主角哈里遜福特(Harrison Ford)的風光告別,想不到北美票房至今才1億3660萬美元,美國以外更只有1億2710萬美元,加起來還不到傳說中的2億9000萬美元成本,被預期最終將令迪士尼 大賠。該系列前3集「法櫃奇兵」(Raiders of the Lost Ark)、「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)、「聖戰奇兵」(Indiana Jones and the Last Crusade)在全球各地賺的滿缽滿盆,也讓哈里遜福特登上天王巨星寶座,想不到風水輪流轉,81歲的他重出江湖,新世代觀眾已經不再為印第安納瓊斯著迷,還有不少評論疾呼:「現在就讓這系列結束吧。」

在好萊塢 走紅數十年,哈里遜福特已習慣被視為「經典英雄」,完全想不到竟然是在各方冷淡回應甚至帶著嘲諷的角度下,要離開自己最具代表性的角色之一,真是情何以堪。前幾年他回歸「星際大戰」(Star Wars)系列,演出新的續集,影評也是一堆風涼話,老影迷亦感到失望,現在印第安納瓊斯系列碰到同樣的結果,據Radar網站的說法,他因此對於繼續拍戲心灰意冷、意興闌珊,考慮要退休 、息影,而他的公關人員想當然爾否認。