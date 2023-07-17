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經典英雄不再 80歲福伯想退休？

記者蘇詠智／綜合報導
哈里遜福特已經年過80，還有新片待推出。（歐新社資料照片）
哈里遜福特已經年過80，還有新片待推出。（歐新社資料照片）

今夏受到矚目的大片之一「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），本來被視為男主角哈里遜福特（Harrison Ford）的風光告別，想不到北美票房至今才1億3660萬美元，美國以外更只有1億2710萬美元，加起來還不到傳說中的2億9000萬美元成本，被預期最終將令迪士尼大賠。該系列前3集「法櫃奇兵」（Raiders of the Lost Ark）、「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom）、「聖戰奇兵」（Indiana Jones and the Last Crusade）在全球各地賺的滿缽滿盆，也讓哈里遜福特登上天王巨星寶座，想不到風水輪流轉，81歲的他重出江湖，新世代觀眾已經不再為印第安納瓊斯著迷，還有不少評論疾呼：「現在就讓這系列結束吧。」

好萊塢走紅數十年，哈里遜福特已習慣被視為「經典英雄」，完全想不到竟然是在各方冷淡回應甚至帶著嘲諷的角度下，要離開自己最具代表性的角色之一，真是情何以堪。前幾年他回歸「星際大戰」（Star Wars）系列，演出新的續集，影評也是一堆風涼話，老影迷亦感到失望，現在印第安納瓊斯系列碰到同樣的結果，據Radar網站的說法，他因此對於繼續拍戲心灰意冷、意興闌珊，考慮要退休、息影，而他的公關人員想當然爾否認。

翻開哈里遜福特的作品年表，可以發現他還有兩部漫威電影「雷霆特攻隊」（Thunderbolts）、「美國隊長4：全新的世界」Captain America: Brave New World待推出，之後就暫時沒新片，究是是稍微休息，或是徹底息影？還不得而知。不過也有傳他始終對於拍片興致盎然，絕不輕易喊停，會拍到拍不下去為止，因此退休是不可能的。

「印第安納瓊斯：命運輪盤」票房踢到大鐵板。（取材自IMDb）
「印第安納瓊斯：命運輪盤」票房踢到大鐵板。（取材自IMDb）

退休 迪士尼 好萊塢

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