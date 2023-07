「白雪公主」變堅強 真人版沒王子？迪士尼忙滅火

英國「每日郵報」的真人版「白雪公主」片場照引發爭議,迪士尼官方回應這並非片中的正式劇照。(取材自推特)

迪士尼 經典動畫「白雪公主」(Snow White)真人版又起爭議!英國「每日郵報」日前刊出獨家片場照,顯示女主角的身旁不再是7個小矮人,而是有男有女有高有矮有黑有白的一群新朋友,戲稱該片是「白雪公主與7個政治正確的夥伴」,馬上引爆激烈議論。迪士尼火速聲明宣告該報導和照片「是假的」,接著又改口成「不是官方照片」,似有不少玄機。

原版「白雪公主」動畫推出時已是距今86年前,當年出生的小孩,現在都可以好幾代同堂,一些觀點當然要與時俱進,可是迪士尼對於真人版的角色塑造,幾乎只有「政治正確」為最高指導原則,本來應該膚色白如雪的公主,由以「西城故事」(West Side Story)獲金球獎 的巧克力膚色新秀瑞秋賽格勒(Rachel Zegler)扮演,差一點要重演真人版「小美人魚」(Little Mermaid)的選角爭議。

而公主身旁的7個小矮人,在「冰與火之歌:權力遊戲」(A Song of Ice and Fire:Game of Thrones)的「小惡魔」彼得丁克萊傑(Peter Dinklage)砲轟迪士尼到了21世紀還在拍7矮人住在洞穴裡的故事、還是沒有粉碎刻板印象、相當落伍,如此嗆聲的結果,迪士尼就排出了目前這樣子的可能陣容,儘管他們在上片之前還有可能再修改,觀眾似乎不太想接受這種新的安排。

在「每日郵報」的報導中,還指出該片場照有些是替身幫演員排走位,因此公主不是瑞秋自己入鏡,男主角安德魯伯納普(Andrew Burnap)也是旁人幫忙出現在這個畫面中,不是他自己親身參與。報導還透露更多細節,稱這部真人版的「白雪公主」電影裡,「不會有白馬王子」,故事的主題會變成:「一位更堅強的白雪公主夢想成為領導者」,換言之,一如近年來的迪士尼動畫真人版,所有公主都從動畫版的戀愛腦、浪漫,變得又堅強、又自主、又不需要靠任何人,尤其不靠男性,而且最後的男性以真愛之吻(或其他方法)救回女主角,全部都要改成女主角拯救一切、包括男主角,才能凸顯女力有多麼偉大。

沒了白馬王子,「白雪公主」會碰上什麼樣的男性?安德魯伯納普的角色叫強納森,自己形容「是一位羅賓漢 型的人物,並非標準的王子類型,反而有點像心不甘情不願的英雄」,且他表示真人版「白雪公主」會是「一位公主如何找到她自己的聲音、她的力量,來拯救身邊所有人」的故事。