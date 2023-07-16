「天才保母」槓迪士尼CEO： 不知人間疾苦

法蘭德瑞雪(中)親自率隊上街頭抗爭。(路透)

美國演員工會和編劇工會聯合罷工 ，是好萊塢 63年來第一次，要求片商、電視台增進酬勞合理給付、建立更良好的工作環境，正在拍攝中的「死侍3」（Deadpool 3）等大片被迫停拍。發行該片的迪士尼 集團執行長鮑伯艾格（Robert Iger）認為疫情對娛樂業的打擊還未完全恢復，演員與編劇選在最差時機搞破壞，被演員工會主席法蘭德瑞雪（Fran Drescher）狠嗆：「完全搞不清現實狀況！」

鮑伯艾格受訪時堅稱疫情對娛樂產業造成的破壞還沒有完全恢復，這個時機真的不適合抗爭，而且他們要求的事項，包括各大平台重播時的合理抽成、禁止利用AI取代真人演員的表演等，並不是很切實際。

迪士尼執行長鮑伯艾格針對演員、編劇罷工的意見引來抨擊。(路透資料照片)

演員和編劇則表示，平台對於觀眾人數統計不透明，重播該按照何種比例來計算他們應得到的費用，沒有一套標準，光靠平台自行判定，往往數字少得離譜。而AI更可怕，臨時演員可能被要求簽下影像使用權，只要入鏡一次，肖像就能被保存，往後不斷重覆在其他影片使用，不僅壓縮工作機會，也只能領到第一次表演的酬勞。

演員工會主席、影集「天才保母」（The Nanny）女主角法蘭德瑞雪怒嗆：「我如果是迪士尼就會把鮑伯艾格關起來，不讓他發言，他根本不知民間疾苦，這些努力的要死的人永遠賺不到他那種天價酬勞，他們動不動7、8位數的薪資，簡直太誇張，他們就像中世紀的地主一樣不在乎旁人死活。」

近年多在好萊塢發展的白靈，透露經紀人告訴她最近有工作就接，因為接下來工作會很不好找，表示身邊不少好萊塢演員朋友，都開始在找其他工作，準備度過這段罷工潮：「很多朋友都在想辦法，去尋找維持自己需要的生活收入，大家都在一起出主意。」

白靈長年在好萊塢表演，擔心演員工會罷工會讓她暫時沒工作。（本報資料照片）

她身為華裔演員，坦言在好萊塢工作更為困難，也有許多演員長年受到不平等待遇，希望透過這次罷工，不只能讓好萊塢大型片商看到較為弱勢的演員，也希望能改善他們的工作環境：「對演員來說，是需要改進的時候了。只有挑戰和讓我們的聲音被聽到，才會獲得我們應有的尊重和公平。」