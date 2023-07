好萊塢可能罷工到年底 《繼承之戰》主角：演員瀕臨懸崖邊緣

HBO電視劇《繼承之戰》(The Succession)主角、77歲英國演員布萊恩.考克斯(Brian Cox)14日受訪時表示,美國好萊塢 演員最近宣布的罷工 可能會變得「非常不愉快」,而且會持續到今年年底,把演員們「帶到瀕臨懸崖邊」。

根據衛報轉述,考克斯接受天空新聞台訪問時表示,美國演員工會(SAG-AFTRA)號召旗下16萬名會員就重播費補償(residuals compensation)與電影電視使用人工智慧 (AI)等議題罷工的決定「可能會變得非常、非常不愉快」。

