好萊塢可能罷工到年底 《繼承之戰》主角：演員瀕臨懸崖邊緣

電視劇《繼承之戰》主演、77歲英國演員布萊恩．考克斯認為，美國好萊塢演員最近宣布的罷工可能會變得「非常不愉快」，而且會持續到今年年底，把演員們「帶到懸崖邊」。（Getty Images）

HBO電視劇《繼承之戰》（The Succession）主角、77歲英國演員布萊恩．考克斯（Brian Cox）14日受訪時表示，美國好萊塢 演員最近宣布的罷工 可能會變得「非常不愉快」，而且會持續到今年年底，把演員們「帶到瀕臨懸崖邊」。

根據衛報轉述，考克斯接受天空新聞台訪問時表示，美國演員工會（SAG-AFTRA）號召旗下16萬名會員就重播費補償（residuals compensation）與電影電視使用人工智慧 （AI）等議題罷工的決定「可能會變得非常、非常不愉快」。

Brian Cox says actors’ strike could last until the end of the year https://t.co/XnXGRrg3ea — The Guardian (@guardian) July 14, 2023

考克斯說，13日宣布的罷工「可能會繼續相當長的一段時間，他們會把我們帶到懸崖邊，而我們可能會不得不瀕臨懸崖邊」，並稱「所以這可能不會得到解決…直到今年年底」。

根據報導，考克斯也表達了他支持5月起一直在罷工的美國編劇公會（WGA）。他說，沒有編劇，「我們什麼都沒有…這就是為什麼我們拍了像《白蓮花大飯店》跟《繼承之戰》的節目」。