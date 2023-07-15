好萊塢罷工熱潮越演越烈 白靈坦言憂心「工作不好找」

白靈。（本報資料照片）

美國演員工會和電視、廣播藝人聯合會正式展開罷工 ，16萬會員不僅停止演出，一切宣傳活動、影展 出席和造勢等也禁止，加上編劇工會也正罷工，對演藝界的衝擊必然巨大。金馬得獎女星白靈持續在好萊塢 工作，她也表示了她的憂心，「我的代理人前一段就告訴我有片子就接，因為接下來工作會很不好找」。

白靈提到自己的好萊塢演員朋友們，最近都在議論紛紛，對付罷工階段的生活，「都在想別的辦法去尋找維持自己需要的生活收入，大家都在一起出主意，因為這是一個非常實際的問題，也不知罷工會多久，所以是一個讓人十分發愁的問題」。但是白靈也自認是個積極正面思考的人，覺得雖然短時間會困擾，但總比一直讓演員受到不公平、不尊重來得好，「我相信通過我們大家的努力，前景一定是會明亮和燦爛的。只有挑戰和讓我們的聲音被聽到，才會獲得我們應有的尊重和公平」。

白靈。（本報資料照片）

白靈並感慨在美國工作不易，「雖說好萊塢聽起來五光十色，富有繁華，卻隱藏著好多的看不見的不平衡不公平的產業職業習慣，尤其對演員，是需要改進的時候了。在我們這個高科技的網絡電子時代，一切都是誇大了的消費，卻抵押著大批付出者的辛苦付出和收入。」