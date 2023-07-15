我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

好萊塢罷工熱潮越演越烈 白靈坦言憂心「工作不好找」

記者陳建嘉／台北－洛杉磯報導
白靈。（本報資料照片）
白靈。（本報資料照片）

美國演員工會和電視、廣播藝人聯合會正式展開罷工，16萬會員不僅停止演出，一切宣傳活動、影展出席和造勢等也禁止，加上編劇工會也正罷工，對演藝界的衝擊必然巨大。金馬得獎女星白靈持續在好萊塢工作，她也表示了她的憂心，「我的代理人前一段就告訴我有片子就接，因為接下來工作會很不好找」。

白靈提到自己的好萊塢演員朋友們，最近都在議論紛紛，對付罷工階段的生活，「都在想別的辦法去尋找維持自己需要的生活收入，大家都在一起出主意，因為這是一個非常實際的問題，也不知罷工會多久，所以是一個讓人十分發愁的問題」。但是白靈也自認是個積極正面思考的人，覺得雖然短時間會困擾，但總比一直讓演員受到不公平、不尊重來得好，「我相信通過我們大家的努力，前景一定是會明亮和燦爛的。只有挑戰和讓我們的聲音被聽到，才會獲得我們應有的尊重和公平」。

白靈。（本報資料照片）
白靈。（本報資料照片）

白靈並感慨在美國工作不易，「雖說好萊塢聽起來五光十色，富有繁華，卻隱藏著好多的看不見的不平衡不公平的產業職業習慣，尤其對演員，是需要改進的時候了。在我們這個高科技的網絡電子時代，一切都是誇大了的消費，卻抵押著大批付出者的辛苦付出和收入。」

罷工 好萊塢 影展

上一則

AV界「神級混血美少女」蘿拉 為台灣成人展重出江湖

延伸閱讀

演員工會東西岸聯手罷工 女星阿曼達克魯：資方靠演員賺得肥滋滋

演員工會東西岸聯手罷工 女星阿曼達克魯：資方靠演員賺得肥滋滋
在海外，也挺罷工 「奧本海默」演員倫敦首映拍完宣傳照匆匆離去

在海外，也挺罷工 「奧本海默」演員倫敦首映拍完宣傳照匆匆離去
好萊塢演員罷工 東岸演員頂高溫上街力挺

好萊塢演員罷工 東岸演員頂高溫上街力挺
好萊塢63年來最嚴重停擺危機 4個QA看罷工對觀眾影響

好萊塢63年來最嚴重停擺危機 4個QA看罷工對觀眾影響

熱門新聞

馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58
珍妮佛嘉納將要再度扮演「幻影殺手」。圖／摘自imdb

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

2023-07-08 13:44

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪