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偶像男星自曝糗事…全身白衣演唱到一半 拉屎在褲上

記者蘇詠智／即時報導
喬強納斯喜歡白色衣服，就曾經因此「發生悲劇」。（路透資料照片）
喬強納斯喜歡白色衣服，就曾經因此「發生悲劇」。（路透資料照片）

現場演唱不能NG、重來，歌手最怕出意外，偏偏有時自以為做足萬全準備，還是會有讓人難忍尷尬的場面。曾經是美國最紅少男偶像團體「強納斯兄弟」（Jonas Brothers）成員之一的二哥喬強納斯（Joe Jonas），就曾經有過超驚人的意外，他近日在Podcast節目上透露，有一回穿著全身白色的衣褲在台上高歌，突然一時忍不住便意，就拉在褲子上，不得不趕快趁曲目變換時回到後台清理、更衣，慘的是，他覺得觀眾應該有發現這件事。

喬強納斯（中）穿著一身白開唱，結果一時忍不住，發生了超尷尬的狀況。（路透資料照片...
喬強納斯（中）穿著一身白開唱，結果一時忍不住，發生了超尷尬的狀況。（路透資料照片）

人有三急，有時候盡量忍也不一定忍得住，但當著那麼多台下觀眾的面前，突然在台上「排泄」，實在非常的糗。喬強納斯自嘲：「經過很多治療才能克服這次的創傷。」他透露那大概四年前的事情，只要大家回去看他當時的演唱會照片或影片，看到他怎麼本來一身白，突然衣服就換了，那就是那一場演出了。

他自我安慰：「好啦，這也沒我想像中那麼嚴重，人生就是這樣，很多藝人都有這種情況，我已經付出過代價了，我現在是『秘密俱樂部』中的一員了。」確實，這種糗事，一但碰上，大家都只想當作秘密，絕對不會希望被公諸於世。

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