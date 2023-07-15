我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

#Me Too揭不舒服經驗 瑞絲薇絲朋被迫加碼演激情戲

記者蘇詠智／綜合報導
瑞絲薇絲朋體會到當演員無法掌控一切狀況，成立了製片公司，賺得更多，也不用被迫配合。（路透資料照片）
瑞絲薇絲朋體會到當演員無法掌控一切狀況，成立了製片公司，賺得更多，也不用被迫配合。（路透資料照片）

全球娛樂圈近年來最熱門的話題之一，就是#Me Too，有一堆曾被騷擾、侵犯的女星或女性人員不願再忍，揭露自己的不堪經驗，希望加害者的到懲罰。其實在影片拍攝過程中，被要求接受即興的「犧牲」表演，一點都不稀奇，尤其女星很容易成為被導演硬拗「加碼」的受害者，有時明明劇本裡面寫得沒那麼激情，導演偏偏臨時要改成更寬的尺度，女演員只能陷入拍或不拍的天人交戰。

「致命的危機」強打馬克華柏格（右）與瑞絲薇絲朋間的激情對手戲。（取材自IMDb）
「致命的危機」強打馬克華柏格（右）與瑞絲薇絲朋間的激情對手戲。（取材自IMDb）

目前不但是金獎影后，還因為出售製片公司據傳大賺一筆、是女演員中超級富婆的瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon），固然從小時候就開始當童星，一路以來激情場面也演了一些，卻難忘和馬克華柏格（Mark Wahlberg）在合演「致命的危機」（Fear）時，被要求拍攝兩人一起坐摩天輪、馬克把手伸進她底褲內施展「金手指」神功，令她達到高潮、欲仙欲死的內容。瑞絲透露，劇本並沒有寫到如此露骨，應該是導演自己設計出來的片段，當導演問她是否願意拍攝，她很簡單的答道：「不要。」

瑞絲薇絲朋對這段在摩天輪上的高潮段落，心裡不覺得很舒服。（視頻截圖）
瑞絲薇絲朋對這段在摩天輪上的高潮段落，心裡不覺得很舒服。（視頻截圖）

到最後，瑞絲薇絲朋請了替身代勞，卻覺得：「這不是個特別好的經驗，我完全無法掌控這種情況，雖然我沒有因此受到創傷，或是任何打擊，但這件事確實造成一些結果的形成。」這結果就是，瑞絲成立自己的製片公司，如此一來，她就是老闆，可以有更大的權力和導演溝通，也有機會從女性的角度來呈現一些故事觀點，而不總是由男性的看法出發。從這角度看，「致命的危機」拍攝時就算有不愉快的事件，起碼對瑞絲的人生，帶來很不錯的變化。

中超

上一則

讓蔡徐坤「像沒來過」 奔跑吧後製P圖崩潰

下一則

瑯琊榜女星姊弟戀慘遭劈腿？網酸「關燈讀劇本」現世報

延伸閱讀

劉青雲難得使壞扮毒梟 自稱拍電影不是為了得獎

劉青雲難得使壞扮毒梟 自稱拍電影不是為了得獎
美法官判決「瑞波幣」賣散戶不算證券 有望成幣圈大勝利

美法官判決「瑞波幣」賣散戶不算證券 有望成幣圈大勝利
王佳怡20歲當上謀女郎 第一場戲忘詞狂出汗

王佳怡20歲當上謀女郎 第一場戲忘詞狂出汗
中美混血音樂人張小雲 獲華洋電影界青睞

中美混血音樂人張小雲 獲華洋電影界青睞

熱門新聞

馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
珍妮佛嘉納將要再度扮演「幻影殺手」。圖／摘自imdb

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

2023-07-08 13:44

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪