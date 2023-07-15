Me Too揭不舒服經驗 瑞絲薇絲朋被迫加碼演激情戲

瑞絲薇絲朋體會到當演員無法掌控一切狀況，成立了製片公司，賺得更多，也不用被迫配合。（路透資料照片）

全球娛樂圈近年來最熱門的話題之一，就是#Me Too，有一堆曾被騷擾、侵犯的女星或女性人員不願再忍，揭露自己的不堪經驗，希望加害者的到懲罰。其實在影片拍攝過程中，被要求接受即興的「犧牲」表演，一點都不稀奇，尤其女星很容易成為被導演硬拗「加碼」的受害者，有時明明劇本裡面寫得沒那麼激情，導演偏偏臨時要改成更寬的尺度，女演員只能陷入拍或不拍的天人交戰。

「致命的危機」強打馬克華柏格（右）與瑞絲薇絲朋間的激情對手戲。（取材自IMDb）

目前不但是金獎影后，還因為出售製片公司據傳大賺一筆、是女演員中超 級富婆的瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon），固然從小時候就開始當童星，一路以來激情場面也演了一些，卻難忘和馬克華柏格（Mark Wahlberg）在合演「致命的危機」（Fear）時，被要求拍攝兩人一起坐摩天輪、馬克把手伸進她底褲內施展「金手指」神功，令她達到高潮、欲仙欲死的內容。瑞絲透露，劇本並沒有寫到如此露骨，應該是導演自己設計出來的片段，當導演問她是否願意拍攝，她很簡單的答道：「不要。」

瑞絲薇絲朋對這段在摩天輪上的高潮段落，心裡不覺得很舒服。（視頻截圖）

到最後，瑞絲薇絲朋請了替身代勞，卻覺得：「這不是個特別好的經驗，我完全無法掌控這種情況，雖然我沒有因此受到創傷，或是任何打擊，但這件事確實造成一些結果的形成。」這結果就是，瑞絲成立自己的製片公司，如此一來，她就是老闆，可以有更大的權力和導演溝通，也有機會從女性的角度來呈現一些故事觀點，而不總是由男性的看法出發。從這角度看，「致命的危機」拍攝時就算有不愉快的事件，起碼對瑞絲的人生，帶來很不錯的變化。