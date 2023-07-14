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「戀夏女神」金髮造型曝光 加盟「舞出新方向3」

記者陳建嘉／綜合報導
柔伊黛絲香奈以金髮造型加盟「舞出新方向」第3季。（圖：Apple TV+提供）
柔伊黛絲香奈以金髮造型加盟「舞出新方向」第3季。（圖：Apple TV+提供）

Apple TV+熱門喜劇影集「舞出新方向」（Physical）即將推出第三季，昨釋出最新預告，由影后蘿絲拜恩（Rose Byrne）繼續化身「韻律操女王」席拉D魯賓（Sheila Rubin），以及本季最大亮點、「戀夏500日」（500 Days of Summer）女主角柔伊黛絲香奈（Zooey Deschanel）加盟演出。

這也是柔伊繼影集「俏妞報到」（New Girl）後首次回歸小螢幕，更為影集特別換上全新造型，頂著一頭金色大波浪捲髮，並身著繽紛健身服和真理褲，變身「健身女神」俏麗登場，可愛又迷人的反派角色讓人眼睛為之一亮。

蘿絲拜恩3度扮演「韻律操女王」席拉D魯賓。（圖：Apple TV+提供）
蘿絲拜恩3度扮演「韻律操女王」席拉D魯賓。（圖：Apple TV+提供）

柔伊在劇中飾演凱莉齊爾馬丁，一位決心加入時下正夯的健身運動產業的網路喜劇女星，她形容：「凱莉就像是席拉的影子，她將在各個層面挑戰席拉。而她們亦敵亦友，她既是席拉的陪襯品，席拉也對凱莉如癡如醉。」

她也透露自己非常熱愛這部影集，也喜歡「凱莉」這個角色，同時表示和她演過的任何角色都截然不同，「作為演員，完全不同的外表會給你一定的自由。當身體變化的程度與成為特定角色的創造性相匹配時，就會產生一種具有爆炸性的魔力，真的非常有趣！」

「韻律操女王」蘿絲拜恩（左）將在「舞出新方向」第3季對決最強宿敵「健身女神」柔伊...
「韻律操女王」蘿絲拜恩（左）將在「舞出新方向」第3季對決最強宿敵「健身女神」柔伊黛絲香奈。（圖：Apple TV+提供）

特別的是，頂著嶄新造型的柔伊，在工作室裡走來走去也沒有人認出她來，日前柔伊將照片發佈在社群，並下標「她是誰？」引發網友熱烈討論。她和蘿絲在劇中將有不少精彩對手戲，會擦出什麼樣的新火花，令人非常期待。「舞出新方向」第三季（同時也是最終季），將於8月2日在Apple TV+ 全球上線，首周將上架前兩集，之後每周更新一集。

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