好萊塢演員工會大罷工：什麼原因讓16萬名演員停演不幹？

好萊塢演員工會的示威。(美聯社)

「談判已經破裂，16萬演員們罷工 停演！」好萊塢 演員工會於7月13日晚間宣布罷工，罷工自7月14日午夜正式展開，16萬名演員工會會員自此停止工作——這代表，絕大多數全球觀眾熟悉的影星都暫停出演主流電影電視、連帶也將缺席一切宣傳活動。此前好萊塢編劇工會已於5月2日開始罷工，罷工原因與演員工會類似，除要求片酬待遇的保障外，也包括憂慮AI 發展對工作環境的威脅——這是1960年代以來首次編劇與演員工會雙重罷工，而這也意味絕大多數美國電影和電視製作都將自此陷入停頓。

好萊塢演員工會（SAG-AFTRA，簡稱SAG）欲尋求演員的工資待遇提升、及在AI發展下保障會員工作權益，持續與製片廠及Netflix等串流媒體公司等資方進行談判協商，但7月12日談判破裂，SAG於7月13日正式號召全體16萬名會員發動罷工，罷工正式的開始時間訂於7月14日洛杉磯時間午夜0時起。

7月13日晚間宣布罷工後，原本正在出席知名導演諾蘭（Christopher Nolan）新片「奧本海默」倫敦首映會的主演演員，如席尼墨菲（Cillian Murphy）、麥特戴蒙（Matt Damon）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）等人，應聲離開會場；在走紅毯時罷工消息尚未宣布但已有風聲，不過當時麥特戴蒙受訪時已指出：「我們都有共識，一旦工會宣布罷工，我們馬上就會回家。」艾蜜莉布朗也表達支持工會罷工的決定，並指出若未來SAG舉辦示威活動，她也打算參與。

「奥本海默」提前英國首映會，演員也因應罷工在放映前都離席。(歐新社)

此前SAG與代表電影公司資方的「電影和電視製片人聯盟」（AMPTP）於6月7日進行談判，當時考量原本SAG在2020年與AMPTP談定的勞資協議將於7月12日到期（原訂到期日為6月30日），SAG為應對時間壓力，也面向會員進行罷工授權投票，獲得將近98%的會員同意在工會領導人認為有必要的情況下，發動罷工。

SAG罷工令的涵蓋對象包括戲劇演員、歌唱演員、舞蹈演員、特技演員、操偶師、臨時演員及如配音員、旁白等幕後人員，停止進行的工作包括演出、特技、替身、試衣、彩排、試鏡（包括自錄試鏡影片），以及包括在影視出演合約當中的宣傳活動，諸如受訪、社交媒體宣傳、粉絲活動、出席首映會或頒獎典禮等等。

換句話說，罷工開始之後，SAG的16萬名會員，從一線演員到臨時演員，幾乎所有會在主流電影、電視（也就是加入AMPTP的製片商或串流媒體作品）中露面的演員都將停止演出正在拍攝的作品、也不會為已拍攝完成的作品進行後製補演，亦不再為院線作品進行宣傳。好萊塢的絕大多數電影、電視工作都將因此停擺，預計唯有不靠演員、而是靠素人演出的真人實境秀節目可以繼續製作播出。

演員工會SAG-AFTRA 董事會投票支持加入編劇工會WGA的罷工隊伍。(美聯社)

罷工開始之後，預計工會的「糾察隊」（picket）將於7月14日早上，從Netflix的加州總部外開始，逐一至派拉蒙、華納兄弟和迪士尼等大型電影公司及串流媒體公司等地，阻止演員們持續出演、工作。

SAG所欲為會員爭取的，除了片酬待遇的保障外，也在於AI發展對於演員工作環境的衝擊——AI技術在電影與電視製作上，也用於呈現演員影像，而SAG要求確保AI生成的人臉面孔及聲音不會被用來取代真人演員，原因是SAG擔憂影視製片公司運用AI複製演員的數位肖像並永久使用——此舉將扼殺未來無數工作機會，尤其是對眾多在電影場面中擔當背景一角的臨時演員來說，若經一次拍攝的影像（也就是只收取過一次酬勞）在未來成為重複使用的素材，其工作權益將嚴重受損。

此外，在疫情期間，許多電影製作公司的試鏡方式改為讓演員自錄影像進行，SAG也要求對「自錄試鏡」進行更嚴格的監管，因為工會認為這種作法形同不公平地將原本電影公司應支出的相關成本（場地、錄製等）轉嫁到表演者身上。

而SAG主席德雷瑟（Fran Drescher）和首席談判代表克拉布特–愛爾蘭（Duncan Crabtree-Ireland）表示，電影公司仍「不願意在談判的關鍵問題上提供公平的協議」，並認為AMPTP拒絕承認影視行業和經濟變動對從業者產生不利影響。

演員工會主席德瑞雪（穿白衣者）痛批影視老闆中飽私囊「很惡心」。（路透）

AMPTP則猛烈抨擊SAG的罷工決定，其聲明表示：「罷工當然不是我們希望的結果，因為如果沒有表演者為我們的電視節目和電影注入生命力，片廠就無法營運...令人遺憾的是，工會 選擇了一條將給無數依賴影視行業的人帶來經濟困難的道路。」

針對SAG對AI應用的憂慮，AMPTP表示已同意一項「具開創性的突破性提案」，將能保障演員的數位肖像、若在影視演出中使用數位人像或進行修改，都需要徵求演員本人同意，但是克拉布特–愛爾蘭指出AMPTP同意的方案「不可接受」，他說：

「他們建議我們讓背景的臨時演員影像被複製保存，然後臨時演員會拿到演出一天的報酬，接著影視公司就有了他們的數位肖像，接下來都能不斷使用...如果你認為這是一個『開創性的提議』，我建議你再考慮一下。」

目前正是好萊塢電影熱門的暑假檔期，特別是在過去三年中影視行業受到疫情嚴重打擊，在今年2023年夏季許多電影公司蓄勢待發，罷工帶來的影響不容小覷，單以電影而言，除正在熱映的院線片之外，即將在7月至9月之間上線播映的電影除「奧本海默」外，還包括「芭比」、迪士尼的「幽靈公館」（Haunted Mansion）、新的「忍者龜」（Teenage Mutant Ninja Turtles）電影、改編自阿嘉莎克莉絲蒂推理小說的電影「威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting In Venice）等等，其他將受到影響的電影還包括預計製作的大片如「神力女超人3」、「魔鬼剋星 4」、「木法沙：獅子王」以及「阿凡達 3」。

此前好萊塢編劇工會已於5月2日展開罷工，罷工訴求與SAG類似，同樣是在AI影響下要求確保其工作權益和機會、以及待遇保障；前次編劇工會與演員工會聯合罷工已是1960年代，如今睽違60年再次啟動，將為好萊塢帶來的衝擊預計將無比巨大——單是前次編劇罷工，已要追溯回到2007年，當時為整個加州造成至少20億美元的經濟損失。

在6月談判進行時，知名影星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）和梅莉史翠普（Meryl Streep）等300多名好萊塢一線演員已聯合致信SAG，表示將會支持可能的罷工，而在7月13日宣布罷工後，「絕命律師」（Better Call Saul）主演歐登科克（Bob Odenkirk）、「慾望城市」（Sex and the City'）演員辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）和以「媽的多重宇宙」拿下奧斯卡最佳女配角的潔米．李．寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等人都在社群媒體上表態響應。