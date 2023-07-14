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阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

娛樂新聞組／綜合報導
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）近日上映，男主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）邁入花甲之年仍魅力不減，讓該片票房一飛沖天。人紅是非多，近日有媒體重提阿湯哥棄下和前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）所生的女兒蘇蕊（Suri Cruise）不顧，原因和所信宗教有關。

湯姆克魯斯和凱蒂荷姆斯的婚姻僅維持六年，蘇蕊和母親生活，現年17歲的蘇蕊已長得亭亭玉立，完美遺傳父母的優良基因，外貌與身材皆出眾。但她和阿湯哥超過10年沒互動。

眾所周知，湯姆克魯斯是山達基教徒，據了解，凱蒂荷姆斯拒絕和女兒加入山達基教，外界盛傳這除了是兩人離婚的導火線，也是蘇蕊和爸爸多年未聯絡的主要原因。

湯姆克魯斯在1980年代加入山達基，他自認山達基教幫他克服了從小引以為恥的閱讀障礙。2006年，他與第三任妻子凱蒂荷姆斯舉行世紀婚，山達基的負責人大衛密斯凱維吉（David Miscavige）還到場擔任湯姆克魯斯的伴郎。

不過，多名前教徒出面指控，山達基將異議分子關進「小黑屋」集中營，以及山達基與美國政府的稅務大戰等爭議事件曝光，中國等多個國家將它定義為「邪教」或營利組織，而非正統宗教，紀錄片「解密山達基」與一些教徒更控訴山達基控制了湯姆克魯斯的婚姻。

蘇蕊如今已亭亭玉立。（取材自Instagram）
蘇蕊如今已亭亭玉立。（取材自Instagram）

湯姆克魯斯 荷姆斯 阿湯哥

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