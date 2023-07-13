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好萊塢演員將罷工 「奧本海默」首映會影星提前離場

中央社／洛杉磯13日即時報導
「奧本海默」演員13日在倫敦首映會提早離場，響應好萊塢罷工行動。(歐新社)
「奧本海默」演員13日在倫敦首映會提早離場，響應好萊塢罷工行動。(歐新社)

好萊塢演員在最後談判失敗後，今天宣布13日午夜開始罷工，與編劇一同進行63年來首次全行業罷工行動，屆時所有電影與電視製作恐近乎全面停擺。

法新社報導，代表16萬表演者的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）表示協商結束，但雙方未能在薪酬縮減、人工智慧（AI）威脅等問題上達成協議。

工會主要協商人員克萊布崔－艾爾蘭（Duncan Crabtree-Ireland）表示，SAG-AFTRA全國董事會無異議通過下達罷工令。

一線明星梅莉史翠普（Meryl Streep）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、以及葛倫克蘿絲（Glenn Close）皆為SAG-AFTRA工會成員。

編劇工會已經罷工11周，演員則將於13日午夜開始罷工，代表14日上午起好萊塢將出現1960年以來的首次「雙重罷工」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導電影「奧本海默」（Oppenheimer）的卡司也響應罷工行動。

克里斯多福諾蘭在電影的倫敦首映會上表示，在罷工消息正式宣布前，演員們曾在紅毯上露面，但他們隨後離場「寫罷工標語牌去了」。

罷工 好萊塢 人工智慧

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