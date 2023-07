艾美獎入圍名單出爐 「繼承之戰」27項最風光

「繼承之戰」話題與收視率都居高不下。(取材自IMDb)

第75屆艾美獎 公布入圍 名單,HBO表現亮眼,夯劇「繼承之戰」(Succession)入圍最多27項,主演基倫考克金(Kieran Culkin)、莎拉史努克(Sarah Snook)分獲提名最佳劇情類影集男主角、女主角,是最大贏家;「最後生還者」(The Last of Us)入圍24項, 進入第2季的「白蓮花大飯店」依然話題性十足,也有23項提名。光是這3部影集讓HBO的總入圍數達到127項,追平了1973年由CBS電視網、1992年由NBC電視網所保持的紀錄。

鏡週刊報導,值得一提的是,莫瑞巴特利特(Murray Bartlett)堪稱是近年電視圈的異數,先在「白蓮花大飯店」(The White Lotus)搶眼演出拿獎,之後又在「最後生還者」出場感動無數粉絲,卻因演出「歡迎來到慾望舞團」(Welcome to Chippendales) 再次入圍。

「最後生還者」成為艾美獎史上入圍最多的電玩改編影集。(取材自IMDb)

當然今年有不少話題影集都畫上句點,除了HBO的「繼承之戰」,入圍了21項、Apple TV+的「泰德拉索:錯棚教練趣事多」(Ted Lasso)也在第3季告終;Prime Video的「漫才梅索太太」(The Marvelous Mrs. Maisel)也是告別觀眾的最後一季,則入圍了14項。

另據報導,Netflix 的「怒嗆人生」(Beef)及「食人魔達默」(Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)共同角逐最佳迷你劇集,「黛西瓊斯與六人組」(Daisy Jones & the Six)、「弗萊斯曼有麻煩了」(Fleishman Is in Trouble)及「歐比王·肯諾比」(Obi-Wan Kenobi)也來勢洶洶,潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)也將力拚多米妮可斐許巴克(Dominique Fishback)角逐最佳迷你劇集或電視電影女主角。

今年依舊是HBO和Netflix提名最多,而HBO以127項提名成最大贏家,熱門影集「繼承之戰」、「白蓮花大飯店」、「龍族前傳」(House of the Dragon)、「最後生還者」皆獲得多項提名,Netflix則以103項緊追在後。