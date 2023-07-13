我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

艾美獎入圍名單出爐 「繼承之戰」27項最風光

娛樂新聞組／綜合報導
「繼承之戰」話題與收視率都居高不下。（取材自IMDb）
「繼承之戰」話題與收視率都居高不下。（取材自IMDb）

第75屆艾美獎公布入圍名單，HBO表現亮眼，夯劇「繼承之戰」（Succession）入圍最多27項，主演基倫考克金（Kieran Culkin）、莎拉史努克（Sarah Snook）分獲提名最佳劇情類影集男主角、女主角，是最大贏家；「最後生還者」（The Last of Us）入圍24項， 進入第2季的「白蓮花大飯店」依然話題性十足，也有23項提名。光是這3部影集讓HBO的總入圍數達到127項，追平了1973年由CBS電視網、1992年由NBC電視網所保持的紀錄。

鏡週刊報導，值得一提的是，莫瑞巴特利特（Murray Bartlett）堪稱是近年電視圈的異數，先在「白蓮花大飯店」（The White Lotus）搶眼演出拿獎，之後又在「最後生還者」出場感動無數粉絲，卻因演出「歡迎來到慾望舞團」（Welcome to Chippendales） 再次入圍。

「最後生還者」成為艾美獎史上入圍最多的電玩改編影集。（取材自IMDb）
「最後生還者」成為艾美獎史上入圍最多的電玩改編影集。（取材自IMDb）

當然今年有不少話題影集都畫上句點，除了HBO的「繼承之戰」，入圍了21項、Apple TV+的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）也在第3季告終；Prime Video的「漫才梅索太太」（The Marvelous Mrs. Maisel）也是告別觀眾的最後一季，則入圍了14項。

另據報導，Netflix的「怒嗆人生」（Beef）及「食人魔達默」（Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story）共同角逐最佳迷你劇集，「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）、「弗萊斯曼有麻煩了」（Fleishman Is in Trouble）及「歐比王·肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）也來勢洶洶，潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）也將力拚多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback）角逐最佳迷你劇集或電視電影女主角。

今年依舊是HBO和Netflix提名最多，而HBO以127項提名成最大贏家，熱門影集「繼承之戰」、「白蓮花大飯店」、「龍族前傳」（House of the Dragon）、「最後生還者」皆獲得多項提名，Netflix則以103項緊追在後。

「白蓮花大飯店」的席歐詹姆斯（左）與威爾沙比（右），都雙雙入圍。（取材自IMDb...
「白蓮花大飯店」的席歐詹姆斯（左）與威爾沙比（右），都雙雙入圍。（取材自IMDb）

入圍 Netflix 艾美獎

上一則

楊洋只會皺眉抿嘴？「人間煙火」演技遭魏大勛輾壓

延伸閱讀

「繼承之戰」入圍艾美獎27項最風光 劇中3人相爭視帝

「繼承之戰」入圍艾美獎27項最風光 劇中3人相爭視帝
第20屆美國華裔小姐競選 入圍決賽佳麗名單出爐

第20屆美國華裔小姐競選 入圍決賽佳麗名單出爐
Netflix新戲公費戀愛？李俊昊、潤娥爆熱戀 公司回應了

Netflix新戲公費戀愛？李俊昊、潤娥爆熱戀 公司回應了
入圍4次最佳作曲人獎 徐佳瑩飆淚：終於到手

入圍4次最佳作曲人獎 徐佳瑩飆淚：終於到手

熱門新聞

張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
歌手李玟家中輕生離世，終年48歲。（取材自臉書）

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

2023-07-05 09:29
李玟多年來受腿部天生缺陷所苦，2月底入院開刀。（截取自微博）

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

2023-07-05 11:42
李玟生前形象相當陽光。(摘自臉書)

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

2023-07-05 10:16
馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce年初傳出婚變。(圖摘自微博)

李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹

2023-07-05 10:20

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群