艾美獎入圍名單出爐 「繼承之戰」27項最風光

「繼承之戰」話題與收視率都居高不下。（取材自IMDb）

第75屆艾美獎 公布入圍 名單，HBO表現亮眼，夯劇「繼承之戰」（Succession）入圍最多27項，主演基倫考克金（Kieran Culkin）、莎拉史努克（Sarah Snook）分獲提名最佳劇情類影集男主角、女主角，是最大贏家；「最後生還者」（The Last of Us）入圍24項， 進入第2季的「白蓮花大飯店」依然話題性十足，也有23項提名。光是這3部影集讓HBO的總入圍數達到127項，追平了1973年由CBS電視網、1992年由NBC電視網所保持的紀錄。

鏡週刊報導，值得一提的是，莫瑞巴特利特（Murray Bartlett）堪稱是近年電視圈的異數，先在「白蓮花大飯店」（The White Lotus）搶眼演出拿獎，之後又在「最後生還者」出場感動無數粉絲，卻因演出「歡迎來到慾望舞團」（Welcome to Chippendales） 再次入圍。

「最後生還者」成為艾美獎史上入圍最多的電玩改編影集。（取材自IMDb）

當然今年有不少話題影集都畫上句點，除了HBO的「繼承之戰」，入圍了21項、Apple TV+的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）也在第3季告終；Prime Video的「漫才梅索太太」（The Marvelous Mrs. Maisel）也是告別觀眾的最後一季，則入圍了14項。

另據報導，Netflix 的「怒嗆人生」（Beef）及「食人魔達默」（Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story）共同角逐最佳迷你劇集，「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）、「弗萊斯曼有麻煩了」（Fleishman Is in Trouble）及「歐比王·肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）也來勢洶洶，潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）也將力拚多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback）角逐最佳迷你劇集或電視電影女主角。

今年依舊是HBO和Netflix提名最多，而HBO以127項提名成最大贏家，熱門影集「繼承之戰」、「白蓮花大飯店」、「龍族前傳」（House of the Dragon）、「最後生還者」皆獲得多項提名，Netflix則以103項緊追在後。