「繼承之戰」入圍艾美獎27項最風光 劇中3人相爭視帝
第75屆艾美獎（Emmy Awards）入圍名單今天揭曉，描述超富裕家族爭奪媒體帝國掌控權故事的HBO影集「繼承之戰」（Succession）一口氣獲得劇情類最佳影集、劇情類最佳男女主角等27項提名，傲視群倫。
本屆艾美獎預定9月18日登場，備受好評的「繼承之戰」最終季風光囊括27項提名，然而好萊塢演員罷工威脅卻讓這場美國電視界盛事蒙上陰影，這波罷工浪潮恐使影劇界各大頒獎典禮受到衝擊。
法新社報導，「繼承之戰」連續兩年榮獲最多艾美獎提名，在演技類項目稱霸，成為第一部在6個最佳演技類獎項中拿下3項的劇集。
以末日生存為題材的「最後生還者」（The Last of Us）成了第一部贏得重要提名的動作冒險電玩改編劇集，拿下劇情類最佳影集等24項提名。
「白蓮花大飯店」（The White Lotus）第2季重磅回歸後，角逐獎項的類別便從「有限劇集」（limited series）改為劇情類（drama）。這部風格獨特、描繪富有和偽善的諷刺影集第2季背景設定在義大利西西里島，本屆艾美獎共獲23項提名。
Apple TV+的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）第3季、也可能是最後一季作品則在喜劇類領域稱霸，共獲21項提名。
艾美獎部分入圍名單
●劇情類最佳影集
「安道爾」（Andor）
「絕命律師」（Better Call Saul）
「王冠」（The Crown）
「龍族前傳」（House of the Dragon）
「最後生還者」（The Last of Us）
「白蓮花大飯店」（The White Lotus）
「黃蜂」（Yellowjackets）。
●劇情類最佳男主角
「繼承之戰」／布萊恩考克斯（Brian Cox）
「繼承之戰」／傑瑞米史壯（Jeremy Strong）
「繼承之戰」／基倫考克金（Kieran Culkin）
「亡命再劫」（The Old Man）／傑夫布里吉（Jeff Bridges）
「絕命律師」／鮑伯奧登科克（Bob Odenkirk）
「最後生還者」／佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）。
●劇情類最佳女主角
「繼承之戰」／同劇女星莎拉史努克
「不良姐妹」（Bad Sisters）／莎朗霍根（Sharon Horgan）
「黃蜂」／梅蘭妮林斯基（Melanie Lynskey）
「使女的故事」（The Handmaid's Tale）／伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）
「最後生還者」／貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）
「頭號外交官」（The Diplomat）／凱莉羅素（Keri Russell）。
●喜劇類最佳影集
「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）
「小學風雲」（Abbott Elementary）
「殺手進城」（Barry）
「大熊餐廳」（The Bear）
「混亂陪審團」（Jury Duty）
「漫才梅索太太」（The Marvelous Mrs. Maisel）
「破案三人行」（Only Murders in the Building）
「星期三」（Wednesday）。
●喜劇類最佳男主角
「殺手進城」／比爾海德（Bill Hader）
「誠實診療室」（Shrinking）／傑森塞格爾（Jason Segel）
「破案三人行」／馬丁修特（Martin Short）
「泰德拉索：錯棚教練趣事多」／傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）
「大熊餐廳」／傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）。
●喜劇類最佳女主角
「死生之交」（Dead to Me）／克麗絲汀娜雅柏蓋特（Christina Applegate）
「漫才梅索太太」／瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）
「小學風雲」／昆塔布倫森（Quinta Brunson）
「撲克臉」（Poker Face）／娜塔莎萊恩（Natasha Lyonne）
「星期三」／珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）。
●最佳有限劇集或獨立單元劇集
「怒嗆人生」（Beef）
「食人魔達默」（Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story）
「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）
「單身爸爸手記」（Fleishman Is In Trouble）
「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）
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