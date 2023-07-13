「繼承之戰」入圍艾美獎27項最風光 劇中3人相爭視帝

HBO影集「繼承之戰」獲艾美獎27項提名。（取材自IMDb）

第75屆艾美獎 （Emmy Awards）入圍 名單今天揭曉，描述超富裕家族爭奪媒體帝國掌控權故事的HBO影集「繼承之戰」（Succession）一口氣獲得劇情類最佳影集、劇情類最佳男女主角等27項提名，傲視群倫。

本屆艾美獎預定9月18日登場，備受好評的「繼承之戰」最終季風光囊括27項提名，然而好萊塢演員罷工 威脅卻讓這場美國電視界盛事蒙上陰影，這波罷工浪潮恐使影劇界各大頒獎典禮受到衝擊。

法新社報導，「繼承之戰」連續兩年榮獲最多艾美獎提名，在演技類項目稱霸，成為第一部在6個最佳演技類獎項中拿下3項的劇集。

以末日生存為題材的「最後生還者」（The Last of Us）成了第一部贏得重要提名的動作冒險電玩改編劇集，拿下劇情類最佳影集等24項提名。

「白蓮花大飯店」（The White Lotus）第2季重磅回歸後，角逐獎項的類別便從「有限劇集」（limited series）改為劇情類（drama）。這部風格獨特、描繪富有和偽善的諷刺影集第2季背景設定在義大利西西里島，本屆艾美獎共獲23項提名。

Apple TV+的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）第3季、也可能是最後一季作品則在喜劇類領域稱霸，共獲21項提名。

「白蓮花大飯店」第2季獲23項提名。(美聯社)

「最後生還者」拿下劇情類最佳影集等24項提名。(美聯社)

艾美獎部分入圍名單