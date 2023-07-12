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菲律賓允許「芭比」上映 要求模糊處理九段線爭議畫面

中央社／馬尼拉12日電
網傳就是「芭比」這張虛擬地圖，惹出爭議。（取材自微博）
網傳就是「芭比」這張虛擬地圖，惹出爭議。（取材自微博）

好萊塢真人版電影「芭比」（Barbie）疑似出現繪有中國主張「九段線」主權的南海地圖，引發爭議，菲律賓審查單位今天表示，在要求片商進行模糊處理後，已允許其在電影院上映。

法新社報導，美國才女葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的這部奇幻喜劇電影由澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）及加拿大性感男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）領銜主演，7月19日將在菲律賓上映。

菲律賓當局對「芭比」進行兩次審查並諮詢外交部官員和法律專家後，「電影電視審查分級委員會」（Movie and Television Review and Classification Board）表示，將允許這部電影在菲國上映。

據報導，越南對電影中一幕呈現中國主張的南海主權地圖場景有所遲疑，最後決定禁止「芭比」在國內上映後，菲國上週也開始審查這部電影。

北京聲稱對幾乎整個南海擁有主權，菲律賓、馬來西亞和越南等其他東南亞國家也提出類似主張。

菲國審查人員對「芭比」進行一絲不苟的審查後，確信這幅「充滿童趣」的地圖並未真實描繪九段線。

審查委員會在聲明中說：「這幅地圖描繪芭比從芭比樂園到『現實世界』的虛擬旅程路線，作為整個故事的一環。」

「請各位放心，委員會已用盡一切可能的資源，做出這番決定。我們過去曾毫不遲疑地制裁電影製作人/製片人/發行商在作品中展現虛構的『九段線』。」

此外，審查委員會也致函菲律賓參議員杜連迪諾（Francis Tolentino），說他們已要求好萊塢製片公司華納兄弟（Warner Bros）「模糊」處理畫面上具爭議的地圖線條。杜連迪諾先前抨擊這部電影「侵犯菲律賓漁民的權利」。

菲國審查人員說，這些以「童趣」手法繪製的虛線，出現在地圖上標註歐洲、北美、南美、非洲和亞洲大陸周邊的多處地點，而在「亞洲」大陸周遭的虛線只有8條，「此外，地圖上也看不到菲律賓、馬來西亞和印尼」。

「這與2019年『壞壞萌雪怪』（Abominable）和2022年『秘境探險』（Uncharted）兩部禁片中出現的地圖形成鮮明對比。」

華納兄弟並未立即回應法新社的置評要求。

美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）先前引述華納兄弟的話說，片中地圖是幅「純真童趣」的蠟筆畫，不具任何影射意義。

越南 好萊塢 東南亞

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