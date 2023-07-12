最重要作品 小勞勃道尼點名「長毛狗」

小勞勃道尼(中)自認「長毛狗」是他最重要的作品。(取材自IMDb)

影星小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)闖蕩好萊塢 快40年，公認代表作是「鋼鐵人」(Iron Man)，但他自己卻有不一樣的看法：「我最重要的作品是迪士尼 的『長毛狗』(The Shaggy Dog)，第二重要的是『杜立德』(Dolittle)。」

「長毛狗」中小勞勃道尼並非男主角，全美票房僅6100萬美元，不到「鋼鐵人」的五分之一，可是從這部片開始他重新被好萊塢主流商業片接納。早先他名聲欠佳，出獄後形象低迷，就算演技出色，還是沒有大公司敢用他，「長毛狗」打了頭陣，令其他大公司陸續對他解禁。

而「杜立德」則證明風水輪流轉，這時的他已穩坐漫威英雄一哥超過10年，他形容此時的自己「像是有防彈衣在身」，什麼樣的片子找他似乎都會被看好。那時的「杜立德」被認為有可能為他再創一個代表系列，他個人雖然有保留，但身旁團隊卻興奮過頭。結果觀眾的眼睛也很雪亮，片子上映後賠了上億美元，他稱這部片是「一次被揮霍的機會，而留下兩年半的傷口」。

「杜立德」慘賠，卻對小勞勃道尼的演藝事業有重要意義。(取材自IMDb)