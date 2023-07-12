最重要作品 小勞勃道尼點名「長毛狗」
影星小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)闖蕩好萊塢快40年，公認代表作是「鋼鐵人」(Iron Man)，但他自己卻有不一樣的看法：「我最重要的作品是迪士尼的『長毛狗』(The Shaggy Dog)，第二重要的是『杜立德』(Dolittle)。」
「長毛狗」中小勞勃道尼並非男主角，全美票房僅6100萬美元，不到「鋼鐵人」的五分之一，可是從這部片開始他重新被好萊塢主流商業片接納。早先他名聲欠佳，出獄後形象低迷，就算演技出色，還是沒有大公司敢用他，「長毛狗」打了頭陣，令其他大公司陸續對他解禁。
而「杜立德」則證明風水輪流轉，這時的他已穩坐漫威英雄一哥超過10年，他形容此時的自己「像是有防彈衣在身」，什麼樣的片子找他似乎都會被看好。那時的「杜立德」被認為有可能為他再創一個代表系列，他個人雖然有保留，但身旁團隊卻興奮過頭。結果觀眾的眼睛也很雪亮，片子上映後賠了上億美元，他稱這部片是「一次被揮霍的機會，而留下兩年半的傷口」。
踢到鐵板讓小勞勃道尼得到從失敗中再得到學習的機會，之後對夥伴的建議更審慎，認為拍攝的片子「要有料」，他以為「福爾摩斯：詭影遊戲」(Sherlock Holmes: A Game of Shadows)就不是很有料，「復仇者聯盟2：奧創紀元」(Avengers: Age of Ultron)就有。
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