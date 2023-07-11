瑪丹娜病後報平安 曝將重新安排巡演 病因仍是謎
身體健康比什麼都來得重要，先後傳出大病一場、都差點性命垂危的奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）、流行樂女王瑪丹娜（Madonna），很幸運的都能痊癒，並且分別在芝加哥與紐約被民眾捕捉到最新的身影。開心搭上芝加哥河遊船的傑米，對著鏡頭揮手，看來興致相當好，而戴著墨鏡與帽子的瑪丹娜，看起來也已經行動自如，讓粉絲們都鬆了口氣。
64歲的瑪丹娜被傳由於對原定月中展開的巡演抱著過高的期望，一刻不鬆懈，逼自己每天排練12小時，就是不願在演出時被其他樂壇紅牌晚輩像泰勒絲（Taylor Swift）、紅粉佳人（P!nk）等比下去，以至於體力耗盡，染上重病，倒在家中沒有知覺、被送進加護病房，粉絲深怕她會像麥可傑克森（Michael Jackson）一樣離開人世，所幸她的生命力夠強大，這幾天已經在紐約上東城的街頭現身，樂迷都感到謝天謝地。
瑪丹娜11日在社交帳號中公開發聲報平安，透露自己正在康復階段，感謝大家的祝福。同時也表示，她將重新安排巡演計畫。
瑪丹娜還分享在紐約家中拍攝的新照片，畫面中，瑪丹娜金髮披肩，臉上畫著淡淡的妝容，和以往相比，憔悴了許多。
傑米福克斯快三個月前驚傳因不明的「併發症」送醫，情況還一度到被發出病危通知的程度，讓網友大為震驚，之後他的女兒可琳也證實了這個消息，影迷為他擔憂不已，不過可琳稍後表示他的狀況已經好很多，更透露他已出院，只是他的病因還是個謎。
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